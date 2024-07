È morto Roberto "Loli" Linguanotto, il maestro pasticcere che ha inventato il tiramisù

Ascolta ora 00:00 00:00

È un giorno triste per i cultori della pasticceria, se n'è andato all'età di 81 anni dopo una lunga malattia, Roberto "Loli" Linguanotto, il maestro pasticcere considerato il "papà" del Tiramisù originale di Treviso, la cui ricetta fatta di sei ingredienti: uova (obbligatoriamente il tuorlo e, a scelta, anche l’albume), savoiardi, mascarpone, caffè, cacao e zucchero bianco semolato è quella che si è poi diffusa diffusa maggiormente in tutto il mondo, come il dolce al cucchiaio italiano più conosciuto.

La sua carriera prestigiosa

Era nato a Treviso nel 1943, e nel 1970 arrivò al ristorante Le Beccherie dove cominciò a lavorare a stretto contatto con la moglie del titolare Ado Campeol, Alba, che già dagli anni Cinquanta aveva avuto l’intuizione di fare un dolce a base di caffè e zabaione. Linguanotto cambiò lo zabaione con il mascarpone: nacque così il tiramesù, poi ribattezzato tiramisù.

La ricetta del suo famoso dolce venne "codificata"e poi depositata con un atto notarile da tre membri della delegazione di Treviso dell’Accademia Italiana della Cucina. Linguanotto è stato anche un cuoco molto creativo che amava sperimentare e soddisfare i gusti dei suoi clienti. Aveva anche lavorato per grandi aziende come Pernigotti, Pregel e Nortongate, con mansioni di tecnico dimostratore soprattutto all’estero, in tutta Europa area del Mediterraneo e Cina, aiutando a diffondere il Made in Italy e il Made in Treviso in tutto il mondo.

Le condoglianze da tutto il mondo

Tanti i saluti di gordoglio al grande lavoro di questo maestro pasticcere a cominciare dalle parole del sindaco Mario Conte: " Un grande trevigiano che ci lascia ". A lui si sono unite quelle del presidente della regione veneto Luca Zaia: " Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Roberto Linguanotto, cuoco pasticcere che ha segnato la svolta della pasticceria trevigiana e veneta riscoprendo e rilanciando il tiramisù. Alla sua famiglia e agli amici, oltre a quanti lo apprezzato va la mia vicinanza e il mio cordoglio ".