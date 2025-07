Allen, le 36 ore di buio nel bosco di Ventimiglia: "Ha mangiato e bevuto". Qualcuno lo ha aiutato?

Sta bene ed è tornato a casa il piccolo Allen, il bambino di cinque anni scomparso per un giorno e mezzo nella frazione di Latte, a Ventimiglia. Ritrovato domenica mattina tra i rovi, in un avvallamento del bosco, era impaurito ma in buone condizioni. Dopo il ricovero all’ospedale di Imperia per accertamenti, è stato dimesso lunedì 14 luglio. Eppure, il suo caso continua a sollevare interrogativi.

Il mistero delle 36 ore

Allen era scomparso venerdì pomeriggio, dopo essersi allontanato dal campeggio dove si trovava con i genitori. Da quel momento, nessuno lo ha più visto, eccezion fatta per Pierluigi Dellano, l’uomo oggi indagato per omissione di soccorso. Il bambino è stato infine localizzato dai soccorritori in una zona impervia, dopo oltre 36 ore. Eppure, secondo i medici che lo hanno visitato, le sue condizioni non sarebbero compatibili con una permanenza così lunga all’aperto senza cibo né acqua.

"È difficile pensare che non si sia alimentato e idratato in alcun modo - ha dichiarato al Corriere della Sera il dottor Diego Minghetti, primario di Pediatria - Visti gli esami del sangue perfetti, questa è la mia interpretazione. "

Qualcuno lo ha aiutato?

La domanda sorge spontanea: è stato davvero solo per tutto il tempo? Oppure qualcuno lo ha aiutato, senza farsi notare? Al momento, la Procura di Imperia esclude sia il rapimento che l’intervento di terzi. " Sarebbe fantascienza pensare a un sequestro ", ha dichiarato il procuratore Alberto Lari. Anche l’ipotesi di un aiuto da parte di qualcuno viene considerata poco credibile. I vestiti del bambino erano sporchi, sì, ma in modo coerente con l’ipotesi che abbia davvero passato tutto quel tempo all’aperto.

Il ruolo dell’autismo

A fornire una possibile chiave di lettura è lo psicologo Roberto Ravera, esperto in disturbi dello spettro autistico, che ha supportato le ricerche. Allen, ha spiegato, è affetto da una forma lieve di autismo, condizione che potrebbe aver influenzato il suo comportamento nei momenti successivi alla scomparsa.

" Credo che la sua patologia lo abbia salvato — ha dichiarato Ravera —. Probabilmente si è rifugiato in silenzio, lontano dai rumori e dalla confusione. Una sorta di “congelamento emotivo” può averlo protetto, attivando un meccanismo di sopravvivenza. "

I dubbi restano

Nonostante il lieto fine, il caso Allen lascia ancora molte zone d’ombra.

Chi lo ha visto per ultimo? È davvero rimasto nascosto per tutto quel tempo, senza mai allontanarsi dalla zona delle ricerche? E, soprattutto, come ha fatto ain quelle condizioni, apparentemente senza aiuti?

Le indagini proseguono, mentre Allen è tornato a casa, circondato dall’affetto della sua famiglia. Ma le sue 36 ore nel bosco di Ventimiglia restano, per ora, un enigma difficile da decifrare.