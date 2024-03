"Parole pericolose e inconciliabili". Aperto un procedimento sulla Di Cesare

La bufera scatenata dalla professoressa Donatella Di Cesare con il suo commento affettuoso nei confronti dell'ex terrorista Barbara Balzerani, morta due giorni fa, è destinata a proseguire a lungo. Lo sdegno riguardo a questa vicenda ha riguardato vertici universitari, opinione pubblica e commentatori. E così, dopo aver incassato la dura ramanzina della rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, la quale si era prontamente dissociata da quanto dichiarato con un post su X dalla Di Cesare, adesso l'ateneo capitolino romano annunciato in una nota di aver avviato l'iter per la valutazione della docente.

" Si rende noto che la dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa già da ieri alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di Ateneo - si legge nel comunicato ufficiale -. Sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell’università, la Sapienza ha avviato un iter di cui è stato informato il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ". L'esponente del governo Meloni, riferiscono fonti del Mur, ha condiviso lo sconcerto espresso dalla rettrice anche alla luce della storia dell'università capitolina che " ha pagato un prezzo molto alto durante la tristissima stagione del terrorismo " e ha giudicato " pericolose " le parole della professoressa Di Cesare e " inconciliabili " con la responsabilità dell'insegnamento.

La Di Cesare, una volta ricevuta la notizia, tira dritto. Interpellata dall'Adnkronos ha infatti commentato seccamente: " Ho appena finito la lezione. Non ho visto nulla. Le leggerò ma quello che avevo da dire l'ho detto. E non ho più nulla da aggiungere ". Di avviso opposto - rispetto al silenzio della prof - politici e familiari delle vittime della Balzerani, i quali invece continuano a esprimere vivida indignazione per le sue parole. Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro Bernini per chiedere " se il ruolo della professoressa Di Cesare sia compatibile con l'insegnamento alla luce della pubblicazione di un suo post. Vigliaccamente cancellato. E in cui esprimeva cordoglio per la morte della brigatista, mai pentita, Barbara Balzerani ". Il senatore di centrodestra aggiunge che, " per molto meno, colleghi della Di Cesare sono stati sospesi o addirittura hanno perso la cattedra ". " Rabbrividisco nel pensare che oggi possa essere in Aula a La Sapienza di Roma, a porsi come educatrice di giovani ", conclue Speranzon che si auguro che La Sapienza " intervenga in maniera esemplare ".