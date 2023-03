Investire sul vino: arriva la figura del "personal wine advisory"

Una delle eccellenze italiane, oltre alle bellezze storiche del nostro Paese, è sicuramente il mercato vinicolo, che nonostante il periodo del Covid e l'attuale guerra che ha blindato molti mercati, ha visto nel 2022 un trend in crescita, sia nel consumo interno, ma anche con l'esportazione dei nostri pregiati prodotti. Un fatturato che mostra un sentiment positivo anche per il 2023. Le nostre aziende, a prescindere dall'eccellente produzione, hanno avuto soprattutto la grande forza di diventare all'avanguardia in settori come il marketing, che permesso una continua penetrazione impattante sui mercati, e la crescita del valore dei prodotti, al pari e in molti casi superiore di altre realtà globali.

Questo significa anche un importante ritorno economico, non solo per i produttori, ma anche per chi investe nei Fine Wine. Non basta quindi fare un ottimo prodotto, ma serve anche saperlo vendere, mostrarne le qualità per aumentarne il valore, con strumenti innovativi che il mercato mondiale richiede. Sull'onda di questa necessità, nasce il servizio Personal Wine Advisory di eWibe, il live market dei vini pregiati. Si tratta di una figura molto importante che affianca l’utente nel suo percorso di avvicinamento o approfondimento della conoscenza dei fine wines, fornendo informazioni e formazione sulle dinamiche del mercato.

Questo tipo di servizio, fornisce inoltre consulenze personalizzate supportando l’utente nella definizione del possibile portafoglio di vini da investimento. Nel fornire tale consulenza, il Personal Wine Advisor coniuga la profonda conoscenza del mercato globale dei fine wines con un approccio scientifico, basato su dati di mercato sempre aggiornati e analisi approfondite, grazie al supporto dell’algoritmo, proprietario di eWibe. Gli utenti quindi, avranno la possibilità di essere guidati nel on boarding, ovvero sin dall'inizio, nel live market dei vini pregiati con un percorso personalizzato a secondo delle varie esigenze o delle richieste del mercato.

Leonardo Bernasconi alla guida del Personal Wine Advisory

Ad assumere questa figura è Leonardo Bernasconi, un professionista specializzato nel commercio e nella comunicazione di vini pregiati, che si è unito al team di eWibe con la carica di Head of Wine. Dalla lunga esperienza, (Leonardo ha ricoperto incarichi di responsabilità in importanti realtà del settore Food&Beverage tra ristoranti stellati ed enoteche di prestigio oltre ad aver svolto attività come consulente indipendente per aziende del settore HoReCa e per soggetti privati,ndr) nel suo nuovo ruolo, dirigerà e coordinerà la divisione vino di eWibe.

Ma non solo, avrà la responsabilità di definire e implementare la strategia della società per gli aspetti di sua competenza, tra cui la creazione di contenuti sul tema dei vini pregiati, supervisione del listing vini in piattaforma per il miglioramento continuo del catalogo. Condurrà inoltre eventi di degustazione e formazione di vini da investimento e promuoverà iniziative e webinar online aperti a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo o approfondirne la conoscenza.

Grande la soddisfazione del team di eWibe, che per voce del fondatore e Ceo Edoardo Maria Lamacchia, ha dato il benvenuto a questa importante figura che va a finalizzare il percorso di crescita di questo settore. " eWibe è nata per rendere sempre più liquido e accessibile a tutti il mercato dei vini pregiati e diffondere la conoscenza di questo peculiare settore: con le sue competenze, Leonardo darà un importante contributo al raggiungimento di questi obiettivi, non solo attraverso il nuovo servizio di advisory da lui guidato, ma anche grazie alla definizione di contenuti di qualità e promozione di incontri e webinar con gli appassionati del settore. Siamo già al lavoro sui primi appuntamenti e non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo del percorso di crescita di eWibe" .

Nella sua fase iniziale, l’esclusivo servizio di Personal Wine Advisory, verrà erogato ad utenti già iscritti al live market eWibe, successivamente, la consulenza sarà soggetta alla sottoscrizione di un abbonamento premium: verrà offerto in modalità chiamata o chat diretta, e sarà disponibile all’interno della piattaforma eWibe.