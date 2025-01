È il "Blue Monday", il giorno più triste dell'anno: cos'è e perché cade il 20 gennaio

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni anno, il terzo lunedì dell'anno, che nel 2025 cade oggi, 20 gennaio, è considerato: "il giorno più triste dell'anno", o almeno è così da venti anni, da quando lo teorizzò il professore di psicologia dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall.

Come è nato il "blue monday"

All'epoca era stato il canale tv britannico Sky Travel dedicato ai viaggi a commissionare lo studio; una trovata pubblicitaria che incentivava le persone a prenotare un viaggio e superare così i momenti tristi. L'idea portante era che quando ci si sente di malumore, la soluzione migliore era quella di partire per fare un bel viaggio. Si trattava quindi di "creare" questa situazione di tristezza per poi spingere le persone a fare un bel viaggio.

Perché proprio il terzo lunedì di gennaio

C'è però un motivo per cui il "blue monday" cade il terzo lunedì di gennaio, ed è dovuto al fatto che sono finite le festività, c'è stato il ritorno al lavoro e le prossime vacanze sono molto lontane. Inoltre vanno aggiunti i soldi spesi per il periodo delle feste e spesso il fallimento dei buoni propositi di inizio anno.

Questi sono solo alcuni degli elementi che hanno formato l'"equazione matematica", ideata dallo psicologo Cliff Arnall per identificare il momento peggiore di tutto l’anno. La scelta del lunedì è abbastanza chiara e a questo si sommano anche altri fattori come il freddo del periodo, il livello motivazionale basso e il desiderio di agire per cambiare le cose.

Come superare il Blue Monday

Anche se nato semplicemente per una necessità di marketing, un fondo di verità sulla "tristezza" del periodo c'è sicuramente, così come però ci sono modalità che si possono attuare per renderlo più sopportabile. Ecco 5 consigli:

• Concedersi dei momenti di cura personale, ovvero dedicare un po' di tempo a noi stessi tagliando fuori i problemi. Basta poco, un buon libro, un bagno caldo, un film da guardare da soli o prendersi cura della propria persona.

• Illuminare le giornate e non farlo solo in maniera empirica, ma proprio facendo entrare la luce nel luogo dove siamo. La luce aiuta molto a far venire il buonumore quindi, finestre aperte e luce naturale il più possibile. Evitiamo anche i colori scuri dell'abbigliamento. Un bel maglione colorato può cambiare l'umore della giornata.

• Riflettere su noi stessi. Approfittare di questo periodo per fare una profonda riflessioni su noi stessi e i nostri desideri. Cosa vogliamo veramente, quali sono i nostri limiti e quello che ci piacerebbe. Fare chiarezza è il modo migliore di raggiungere la serenità.

• Mangiare bene.

Decidiamo di ascoltare il nostro corpo e di nutrirlo in maniera sana, questo non significa mettersi a dieta, piuttosto di decidere di mangiare bene e ad orari fissi, non saltare i pasti ed evitare i cibi spazzatura.

• Fare movimento. Allo stesso modo iniziare a fare un po' di movimento con costanza. Basta poco, senza esagerare, ma il buonumore e le endorfine si rimetteranno in moto.