Bimbe a "scuola di principesse". È bufera, l'ideatrice: "Solo un gioco"

Una scuola per insegnare alle bambine a diventare principesse. Tanto è bastato all'ideatrice del corso, Stefania Vadalà, wedding planner, per essere travolta dalle polemiche. Decine di persone, per lo più donne, hanno criticato l'iniziativa a colpi di post piccatissimi sui social. Un coro all'unisono quello che si è levato da Facebook in queste ore: " Basta stereotipi di genere! ". Al punto che l'organizzatrice è stata costretta a intervenire: " Con le iniziative che organizzo nella mia ludoteca cerco di trasmettere l'entusiasmo del gioco e del divertimento proprio perché la mia infanzia è stata tutt’altro che giocosa ", chiarisce in un'intervista a Il Giorno.

La scuola di principesse

Tutto comincia da una locadina virtuale che, nella giornata di ieri, Stefania Vadalà ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. L'annuncio reclamizza una scuola di principesse - la prima in Italia, a Rho, nel Milanese - rivolto alle bambine in età compresa tra i 6 e i 9 anni. Il corso avrà una durata complessiva di tre mesi e si volgerà il prossimo aprile. Il programma prevede lezioni di galateo, bon ton, dizione, trucco e acconciatura. Con tanto di attestato finale per le giovanissime partecipanti. Apriti cielo.

Il dibatto sui social

L'iniziativa è stata aspramente criticata dalle utenti di Facebook che non hanno mancato di lanciare invettive contro l'ideatrice. " Ecco cosa mancava per un movimento (in)consapevole e a veloce passo di gambero sul tema degli stereotipi di genere. - ha commentato qualcuno - Una scuola di principesse che insegna alle bambine dai sei ai 9 anni il trucco, il portamento e la camminata sui tacchi. Proprio le competenze che è importante acquisire a quell'età. Complimenti! ". E poi, ancora un altro commento: " Adesso la novità si chiama 'scuola per principesse'. - ha scritto un'altra utente con un pizzico di sarcasmo - Effettivamente ne avevamo bisogno. L'umanità intera ne aveva bisogno. Meno male! ".

La replica