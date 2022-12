Da cameriera a star di Onlyfans: "Ora guadagno 100mila euro al mese"

Da gamer su Twitch a star di Onlyfans. È la storia di Mady Gio, al secolo Madalina Ioana Filip, rumena residente a Varese, che grazie all'intuizione di alcuni suoi follower su TikTok e Twitch - dove giocava ai videogiochi - è riuscita a trovare fama e soldi sulla piattaforma di contenuti hard. La sua fisicità, del resto, era prorompente e la sua ottava di seno le ha garantito un nutrito seguito sin dal suo approdo su Onlyfans. Così da cameriera con la passione per i videogiochi, Madalina si è trasformata in una star a luci rosse con cifre mensili da capogiro e in famiglia tutti la sostengono: " La mia bisnonna dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto ".

Intervistata in diretta al programma radiofonico La Zanzara, su Radio 24, Mady Gio ha svelato di guadagnare " più di 100mila euro al mese " con semplici foto di nudo, puntando soprattutto sul seno, e niente di più. " All'inizio quando i miei fans mi hanno consigliato di fare dei video, ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70 euro", ha raccontato in radio Madalina, che in questa nuova avventura è seguita dall'ex marito: " Ero sposata prima di OnlyFans, adesso sono single, ma il mio ex marito e io siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è ancora il mio manager, nel suo lavoro è molto bravo ".