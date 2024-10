"Cento paesi in dieci anni". Così la famiglia Grimat viaggia "low cost"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ciao siamo la famiglia Grimat e visiteremo 100 paesi entro i 18 anni di nostra figlia ". Cominciano così tutti i video di Luca Grizzanti e Francesca Mattuzzi, due genitori che hanno deciso di compiere un giro del mondo record, visitando cento paesi insieme alla figlia Nicole prima che lei compia 18 anni. Il progetto ha preso il via circa due anni fa e oggi la famiglia Grimat è un fenomeno social virale, che conta oltre 120mila follower su TikTok, un canale YouTube e un sito internet, dove seguire le loro avventure.

Chi sono i Grimat

Definirli influencer non è corretto, perché i Grimat si inseriscono di diritto nel filone dei travel blogger che, grazie al web, sono riusciti a crearsi un lavoro alternativo e a finanziare, in parte, i loro viaggi intorno al mondo. Maurizio è un magazziniere mentre Francesca è una cameriera e grazie ai loro lavori, concentrati principalmente nelle ore mattutine, riescono a passare il pomeriggio con la figlia occupandosi di lei, che ha 8 anni, e progettando il loro viaggio attorno al mondo. " Attraverso il nostro profilo di TikTok vogliamo condividere con voi ogni singolo momento, emozione e scoperta che ha reso questo viaggio così unico e indimenticabile. Speriamo che la nostra avventura ispiri altri a esplorare il mondo e a cogliere ogni opportunità di apprendimento che il viaggio può offrire. Questo è il nostro viaggio di una vita ", raccontano i Grimat.

Come fanno a pagarsi i viaggi

Il progetto "100 paesi entro i 18 anni di Nicole" è già a buon punto, considerando che Luca, Francesca e Nicole hanno già visitato trenta paesi, tra i quali Zanzibar, Albania, Giordania, Francia, Etiopia e Maldive. La strada verso il traguardo dei cento paesi è però ancora lunga e tra organizzazione meticolosa, budget low cost e haters la sfida è ancora più complessa. I Grimat non viaggiano gratis ma organizzano trasferimenti, soggiorni e escursioni cercando le migliori soluzioni ai prezzi più vantaggiosi: questa è la loro filosofia. Ma grazie al successo ottenuto su TikTok e alle visualizzazioni dei loro video, che hanno superato i 3,5 milioni, i Grimat oggi riescono a finanziare parte dei loro viaggi in giro per il mondo. " Grazie alle sponsorizzazioni e alle pubblicità con TikTok ", assicurano i Grimat le entrate non mancano, ma sono solo una parte dei costi che comunque la famiglia sostiene per realizzare il sogno di Nicole e della famiglia.

I consigli di viaggio

Mentre continuano a viaggiare e a organizzare trasferte, scegliendo le prossime destinazioni, i Grimat hanno formato attorno a loro una vera e propria community di viaggiatori. Maurizio e Francesca sono diventati, infatti, un punto di riferimento per chi, come loro, desidera viaggiare in giro per il mondo senza spendere un patrimonio. Così sono arrivati i video con i consigli e le risposte alle domande dei follower su consigli di viaggio, idee e suggerimenti; ma anche le repliche agli haters che, come sempre, non mancano sui canali social di chi è riuscito a emergere. Un piano B per la famiglia Grimat non è mai esistito.

ce l'avremmo fatta comunque"

Grazie al loro progetto intorno al mondo, la famiglia si è creata un seguito da milioni di visualizzazione e anche se il successo non fosse arrivato, assicurano i Grimat "ce l'avremmo fatta comunque" a completare il progetto entro i prossimi dieci anni.