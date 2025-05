"Commossi dal suo appello". E i ladri riportano la macchina a Rita Dalla Chiesa.

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso fine settimana, Rita Dalla Chiesa aveva condiviso sui social un episodio particolarmente doloroso: il furto della sua storica automobile. In una storia pubblicata su Instagram, la conduttrice ha postato una foto della vettura accompagnata dalla canzone “ Mille giorni di te e di me ” di Claudio Baglioni, raccontando il legame affettivo che la univa a quell’auto, da anni sua inseparabile compagna di viaggio per le strade di Roma.

Il suo commento

" Abbiamo vissuto tanti momenti insieme - aveva scritto - era l’ultimo regalo, risalente al secolo scorso, di una persona a me molto cara. Mi ha sempre accompagnata ovunque. E stanotte è sparita. La mia micretta rossa ".

La svolta

La vicenda però si è conclusa in modo sorprendente e positivo. La conduttrice ha infatti annunciato via Instagram che la vettura era stata restituita. " È tornata a casa! - ha scritto in una nuova storia - Stanotte me l'hanno lasciata davanti al cancello. Una vita insieme, dal 1997. Grazie a tutti voi ".

Di chi era il regalo

Nei suoi messaggi social non aveva rivelato chi fosse l’autore del regalo, ma subito il pensiero è andato a Fabrizio Frizzi, con cui la conduttrice ha avuto una lunga relazione, finita nel '98.

Per una volta tanto i responsabili del furto, forse toccati dalle sue parole, hanno deciso di. La vettura è ricomparsa sotto casa sua, a Roma, in perfette condizioni. La Dalla Chiesa ha condiviso lo scatto della macchina ritrovata, ancora incredula, con i suoi follower.