Da community online a squadra reale: così il fitness di Rebo ha portato decine di persone alla Milano Marathon per i bambini di Sport Senza Frontiere

C’è un punto in cui il digitale smette di essere solo schermo e diventa realtà.

Per Roberto “Rebo” Stocchi, coach e cofondatore insieme alla moglie Edel della piattaforma fitness Rebel, quel punto ha preso la forma di una staffetta alla Milano Marathon.

La notizia non è soltanto sportiva. E non è neppure soltanto solidale.

È il fatto che una community nata online, attorno a un metodo di allenamento funzionale da fare a casa, “sempre e ovunque”, sia riuscita in due anni a trasformarsi in presenza fisica, partecipazione e raccolta fondi all’interno di una delle manifestazioni charity più importanti del running italiano.

La Milano Marathon, infatti, non è solo la gara regina sui 42,195 chilometri. Accanto alla prova individuale esiste la Relay Marathon, la staffetta solidale che divide il percorso ufficiale in quattro frazioni da circa 6,5 a 13 chilometri, permettendo a team di quattro persone di correre per una causa benefica. È uno dei motori del Charity Program della manifestazione, attivo dal 2010 e capace di superare nel tempo i 7,5 milioni di euro raccolti. Solo nel 2025, il programma ha oltrepassato quota 1,8 milioni.

È dentro questo contesto che si inserisce l’esperienza di Rebo e della community Rebel.

Nel 2024 il primo passo: un gruppo costruito attorno alla raccolta “Run like a Rebel Milano Marathon 2024”, nata per sostenere JOY, il progetto estivo di Sport Senza Frontiere dedicato a bambini e adolescenti che vivono in condizioni di fragilità sociale ed economica

Nel 2024 la campagna “Run like a Rebel” si è chiusa con 185 donatori e 6.523 euro; nel 2025 la nuova raccolta ha portato il totale complessivo, sulle ultime tre edizioni, a circa 25.000 euro con oltre 600 donazioni individuali.

Ma i numeri, da soli, raccontano solo metà della storia.

L’altra metà è forse la più interessante: molte delle persone coinvolte non provenivano dal mondo del running. Eppure hanno scelto di mettersi in gioco lo stesso, affrontando una delle quattro tratte della staffetta pur arrivando da percorsi diversi, città diverse, vite diverse. Alcuni si allenavano da casa, altri non si erano mai incontrati prima dal vivo. Quello che li univa non era una squadra sportiva tradizionale, ma una community digitale.

In un’epoca in cui il termine “community online” viene spesso associato a rapporti fragili, consumo veloce e connessioni superficiali, il caso Rebel racconta qualcosa di diverso: quando c’è una visione chiara, anche un ecosistema virtuale può produrre effetti molto concreti. Persone che si parlavano attraverso uno schermo hanno finito per condividere chilometri, fatica, raccolte fondi e responsabilità.

Il tutto per sostenere JOY, uno dei progetti più significativi di Sport Senza Frontiere. Attivo dal 2017, JOY offre a centinaia di minori accesso gratuito a summer camp, centri estivi cittadini ed esperienze sportive ed educative in contesti protetti. Nasce da un’esigenza precisa: evitare che l’estate, per tanti bambini, coincida con isolamento, assenza di opportunità e povertà educativa.

Ed è qui che il gesto sportivo cambia significato.

Perché correre una frazione della Relay Marathon, in questo caso, non vuol dire solo partecipare a un evento milanese di richiamo. Vuol dire dimostrare che il fitness può uscire dall’estetica e tornare a essere uno strumento sociale. Vuol dire usare il corpo per generare presenza, sostegno, possibilità. Vuol dire, soprattutto, dimostrare che una piattaforma nata per allenare le persone nei salotti, nelle camere d’albergo o negli angoli di casa può anche portarle fuori, una accanto all’altra, a fare qualcosa che conta.

Rebo, del resto, non arriva dal mondo del running specialistico. Il suo lavoro, insieme a Edel, si concentra sull’allenamento funzionale sostenibile, pensato per chi ha poco tempo e vuole restare in forma ovunque si trovi. Proprio per questo la storia colpisce: non è una community di maratoneti ad aver fatto una cosa prevedibile. È una community costruita su un altro linguaggio del movimento che, davanti a una causa, ha deciso di allargare i propri confini.

Roberto Stocchi non si è limitato a promuovere una raccolta fondi o a invitare persone a correre. Ha costruito un modello di attivazione che parte dall’allenamento quotidiano, passa per la relazione digitale e arriva fino alla partecipazione reale, trasformando follower e clienti in una comunità capace di assumersi un impegno concreto per una causa sociale. In questo senso, il progetto Rebel legato alla Milano Marathon ha mostrato che il fitness online, se guidato con visione e credibilità, può diventare uno strumento di mobilitazione collettiva e non soltanto un servizio individuale.

Il punto più interessante, anche per un settore come quello del wellness, è che questo risultato non nasce da una community costruita attorno al running competitivo, ma da un ecosistema fondato sull’allenamento funzionale accessibile, pensato per persone comuni, spesso con poco tempo e senza una preparazione sportiva specialistica: ed è qui il valore aggiunto dell'esperienza: dimostra che il metodo di Rebo è capace non solo di allenare, ma anche di spostare comportamenti, creare appartenenza e portare persone ordinarie a raggiungere obiettivi che, fino a poco prima, percepivano come lontani.

Per Sport Senza Frontiere, una dinamica di questo tipo ha un significato che va oltre la singola edizione della staffetta. Significa ampliare la base dei sostenitori, raggiungere nuovi pubblici, rendere visibile il progetto JOY anche al di fuori dei circuiti tradizionali della solidarietà e dimostrare che una community digitale ben guidata può generare impatto sociale misurabile. Così il lavoro di Rebo acquista una rilevanza più ampia: non solo come coach, ma come figura capace di connettere benessere, partecipazione e responsabilità collettiva in un format originale e concretamente efficace.

E forse è proprio qui la lezione più forte.

Nel tempo delle relazioni liquide e delle interazioni intermittenti, il valore di una community non si misura solo dall’engagement o dai numeri sui social. Si misura da ciò che le persone sono disposte a fare insieme quando c’è un obiettivo condiviso. Presentarsi. Prepararsi. Donare. Coinvolgere altri. Fare fatica per qualcuno che nemmeno conosceranno mai.

In un panorama in cui molte community digitali restano confinate all’interazione online, il caso Rebel rappresenta un esempio concreto di come un progetto di fitness può

tradursi in presenza reale, raccolta fondi, partecipazione organizzata e valore sociale.

È così che una staffetta smette di essere soltanto una corsa.

E diventa una prova concreta di fiducia, appartenenza e responsabilità.