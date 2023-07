Il delirio del finto martire Saviano: "La decisione della Rai è politica"

"Hanno elaborato un codice etico che risponde ai desiderata di Salvini". Roberto Saviano commenta la decisione della Rai di non mandare più in onda le quattro puntate del suo programma "Insider": "È una scelta politica". Lo scrittore preferisce - come da pronostico - interpretare il ruolo del finto martire e attacca la scelta annunciata dall'amministratore delegato della televisione pubblica, Roberto Sergio, dopo gli insulti che l'autore di "Gomorra" aveva rivolto continuamente verso Matteo Salvini.

Saviano ritiene inoltre che non si possano mettere sullo stesso piano il caso odierno che lo ha riguardato con quello che ha visto l'estromissione sempre dalla Rai di Filippo Facci a seguito di un'editoriale su Libero durante il quale era scivolato su una considerazione che riguardava la ragazza che ha denunciato il figlio di Ignazio La Russa. " Facci ha attaccato una persona inerme per difendere il potere. Io ho attaccato il potere. Non vedo molti punti di contatto ". A chi gli chiede poi se lui rivendica la definizione di "ministro della mala vità", già al centro di una contesa giudiziaria, lo scrittrore replica: "Ma certo che la rivendico. Ho definito Salvini 'Ministro della Mala Vità prendendo in prestito questa definizione da Gaetano Salvemini. Ministro della Mala Vita è chi sfrutta un territorio per fini elettorali, ma tiene ai margini del dibattito i veri problemi che su quel territorio insistono".