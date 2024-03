Fa il gesto della pistola alla Meloni, poi le scuse a metà: "Una cavolata, ma il governo..."

Si scusa, ma solo fino a un certo punto, lo studente del liceo Righi di Roma che ieri pomeriggio, in Senato, ha allungato un braccio e ha mimato con le mani una pistola mentre stava per parlare Giorgia Meloni: " Questo non è un governo di santi e di bravi. E in Aula c'erano anche altri politici che in passato non hanno certo fatto il bene di studenti e cittadini ", sostiene in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. Il ragazzo, che si definisce "antifascista", smentisce di avere mirato l'arma immaginaria nei confronti del presidente del Consiglio: " Era verso l'alto. Le immagini e la prospettiva possono ingannare. Non ce l'ho con lei in particolare ".

Dopo quel gesto è scoppiato il caos, tra polemiche immediata esplose dentro Palazzo Madama e le prese di distanza da parte della preside del liceo. Col senno di poi, il ragazzo non commetterebbe nuovamente quel gesto: " È stata una cavolata e lo riconosco. Non volevo minacciare nessuno ". Si tratterebbe di una mossa " che ha radici precise di lotta, ma oggi non ha un connotato violento come invece poteva averlo in passato ". Allo stesso tempo, però, non intende pentirsi in generale " di avere espresso il mio dissenso nei confronti di questo governo e di questa classe politica, avrei potuto farlo col pugno alzato e forse questo casino non sarebbe successo ".

Un dissenso - prosegue - che nasce dai temi toccati da questo esecutivo di centrodestra in questo anno e mezzo a Palazzo Chigi, a partire da quelli di politica estera sulla guerra e sull'immigrazione: " Se vogliamo parlare di Europa unita, dobbiamo farlo ispirandoci ad Altiero Spinelli. Non certo a questo governo ", insiste lo studente. Tuttavia, nel frattempo, la sua professoressa - come viene raccontato dalla scuola - è sconvolta e si è sentita male. La dirigente scolastica Cinzia Giacomobono ha anche annunciato sanzioni, secondo il regolamento d’istituto, dopo che il consiglio di classe si sarà riunito. " Mi dispiace per la reazione della docente ", commenta il ragazzo, che vuole sottolineare che è stata una responsabilità interamente solo sua. " Se la scuola riterrà di dover prendere dei provvedimenti, facesse pure - dice -. A me basta che i miei compagni e la prof non ci rimettano in alcun modo, né si sentano messi in mezzo. Considerando sempre che non ho picchiato o minacciato qualcuno, però ".