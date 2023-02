"Ecco gli amanti della mia ex". A Palermo volantino-gogna per le strade

Da giorni nel capoluogo siciliano non si parla d'altro che del volantino affisso ai pali della luce, ai muri e lasciato sui parabrezza delle auto. Anche perché i volti della donna e dei suoi presunti amanti (quindici) sono finiti alla gogna per le vie della città e l'immagine del volantino sta circolando da ore addirittura in alcune chat di WhatsApp.

La protagonista della brutta vicenda, che più che una vendetta sembra assumere i tratti di un episodio di cronaca nera, è un'imprenditrice palermitana di mezza età, mentre gli uomini a lei accostati sono politici, avvocati e calciatori palermitani, alcuni dei quali molto conosciuti in città. Il volantino, però, non sarebbe l'unico fatto increscioso che vede vittima la donna. L'imprenditrice si è vista incendiare per ben tre volte l'auto e sul suo cellulare ha ricevuto numerosi messaggi con minacce, tanto da indurla a denunciare tutto alle autorità, che ora indagano per atti persecutori e stalking.

Cosa è successo a Palermo

Sabato scorso la città è stata tappezzata da un volantino formato A4, nel quale spiccavano la foto di una donna, una commerciante palermitana, e quelle di almeno quindici uomini, tra i quali spiccano personalità di rilievo di Palermo. La scritta infamante (" Gli amanti della mia ex moglie ") non lasciava dubbi sull'episodio: la vendetta di un marito tradito. Ma quando è stato interpellato dalle forze dell'ordine, l'uomo si è detto estraneo alla vicenda e anche l'ex moglie ha pensato che mai sarebbe potuto arrivare a tanto, visto che sul volantino c'è anche la foto dell'ex. Entrambi hanno sporto denuncia contro ignoti alle autorità, ma la vicenda sembra essere più complessa di quanto appare.

L'ombra dello stalker

Secondo la donna e gli inquirenti dietro all'episodio ci sarebbe uno stalker. Il volantino rappresenta, infatti, solo l'ultimo dei tanti brutti episodi, che hanno coinvolto l'imprenditrice palermitana nell'ultimo anno. La mano potrebbe essere la stessa di chi ha incendiato per ben tre volte la vettura della donna e l'ultimo episodio è recentissimo (lo scorso dicembre). Lo stesso che le avrebbe inviato molti sms con minacce e offese. Le autorità stanno indagando per atti persecutori e stalking, ma la vicenda ora coinvolge non solo gli ex coniugi (che hanno anche due figli adolescenti), ma anche i quindici uomini che sono finiti loro malgrado sul volantino, che in pochissimo tempo è diventato virale.