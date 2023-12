Flavio Briatore sbarca a Cortina: dopo 20 anni la famiglia Melon lascia "El Camineto"

Si era parlato di "ombre kazake" sulla chiusura dello storico ristorante El Camineto, noto anche come Il Meloncino di Cortina d'Ampezzo, amatissimo dai vip e gestito da sempre dalla famiglia Melon, ma non era così. Perché oggi si viene a sapere che debutterà ufficialmente la nuova gestione curata dal gruppo Majestas di Flavio Briatore.

Un rinnovamento totale

Finisce così un'epoca, quella dei Melon, fatta di trandizioni centenarie e si apre invece quella delle sapienti strategie di marketing del gruppo di Briatore, calamita del jet set mondiale che ha deciso di affidare la cucina alle sapienti mani dello chef Riccardo Rasina. Briatore dal canto suo, promette un traino con la vecchia gestione fatto di tradizione ma anche innovazione: " L’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente ", ha spiegato a chi guardava con dubbio al "nuovo avvento".

Le parole di Briatore

" Crediamo fortemente in Cortina, località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida ", ha detto piegando le ragioni che hanno spinto il suo gruppo, il Majestas, ad approdare a Cortina. Questo fa parte di uno dei tanti del gruppo come Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, e i brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha. " Majestas è presente in 6 Paesi con 13 controllate e 7 in licenza tra Europa, Regno Unito, Medio Oriente e i dipendenti sono 1.100 " si legge nel comunicato diffuso.

La reazione della famiglia Melon