Elena Fontanella alla guida dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid: nasce “Palazzo Italia”, una nuova visione culturale strategica

Nuovo corso per l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid: Elena Fontanella è la nuova Direttrice di Chiara Fama, nominata a seguito del bando indetto dal Ministero degli Affari Esteri. Giornalista, saggista, docente universitaria e curatrice, Fontanella porta nella capitale spagnola un profilo di alto livello, consolidato da decenni di esperienza nella diplomazia culturale e nella valorizzazione del patrimonio italiano a livello internazionale.

Laureata in Lettere Classiche con lode presso l’Università degli Studi di Torino, ha insegnato Estetica alla Statale di Milano, Storia Medievale all’Università Cattolica e Storia dell’Arte Romana presso l’Università di Restauro Botticino. Ha collaborato fino al 2024 con il Ministero della Cultura e più recentemente ha ricoperto l’incarico di Consigliere per la Cultura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fianco dell’attuale Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Una visione rinnovata per Palazzo de Abrantes

Alla guida dell’Istituto, Fontanella intende trasformare lo storico Palazzo de Abrantes in un vero e proprio “Palazzo Italia”, cuore pulsante della cultura italiana a Madrid. Una visione strategica condivisa con l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, per rendere l’Istituto un punto di riferimento non solo per la comunità italiana ma anche per i madrileni, grazie a un’offerta culturale viva, accessibile e fortemente identitaria.

Tra le priorità della nuova direttrice vi è il potenziamento dell’insegnamento della lingua italiana, che già oggi coinvolge oltre 500 allievi. L’obiettivo è differenziare e ampliare l’offerta formativa, rendendo l’italiano sempre più attrattivo per studenti, professionisti e appassionati della cultura tricolore.

Reti, territori e nuovi stakeholder

Particolare attenzione sarà dedicata alla sinergia con il Console Spartaco Caldararo e con la rete consolare onoraria, per rafforzare la presenza culturale italiana anche fuori Madrid, attraverso eventi decentrati, teaser di grandi iniziative italiane e progetti congiunti.

Sul fronte delle strategie di lungo periodo, Fontanella ha annunciato la creazione di un Board di Donors riservato alle aziende italiane attive in Spagna, e di un Club “Palazzo Italia” rivolto a liberi professionisti, operatori culturali e stakeholder del Made in Italy. Saranno inoltre rilanciati la rete degli “Amici dell’Istituto” e il coinvolgimento delle giovani generazioni, con progetti educativi e culturali mirati.

Con una leadership salda e una visione chiara, Elena Fontanella si

prepara a dare nuovoalla presenza culturale italiana in Spagna, trasformando l’Istituto Italiano di Cultura in un laboratoriodi dialogo, innovazione e diplomazia culturale.