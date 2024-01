"Fallite e poi rialzatevi". Il consiglio del professore ai giovani

Spiegare e parlare di fisica – intesa come scienza che studia i fenomeni naturali per stabilire principi in grado di misurare le proprietà di questi fenomeni – non è qualcosa di facile o di scontato. C’è però qualcuno a cui viene molto spontaneo e che riesce a catalizzare con esiti esilaranti l’attenzione di studenti e di genitori di tutta Italia. È il professor Vincenzo Schettini, fondatore del canale YouTube “La Fisica che ci piace” (www.lafisicachecipiace.com) seguito da oltre un milione e 300mila persone su Instagram e su altri canali social.

Lo abbiamo incontrato dietro le quinte del Teatro Manzoni di Milano dopo una lezione-show (si chiama così lo spettacolo itinerante con cui Schettini farà tappa nei teatri di moltissime città italiane – in alcune già sold-out) dove l’insegnante di Fisica (la sua attività principale) ha spiegato argomenti come forza, moti, energia, meccanica quantistica coinvolgendo in modo spontaneo e, in alcuni frangenti anche attraverso la musica, una platea attentissima, entusiasta e calorosa.