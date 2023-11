False vaccinazioni, Madame e Camila Giorgi restano sotto inchiesta: cosa rischiano

Ci sono novità nel caso delle false vaccinazioni contro il Covid 19 nel Vicentino. A seguito della chiusura delle indagini preliminari quattro indagati hanno chiesto il patteggiamento e tra loro figurano la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e il marito Andrea Giacoppo. I due coniugi sono considerate le menti del raggiro volto a fare ottenere a migliaia di persone green pass falsi senza vaccinazione. Rimangono invece sotto inchiesta i due personaggi famosi coinvolti nella vicenda: la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi. La rapper e la sportiva sono pronte a finire a processo qualora il pubblico ministero decida di rinviare a giudizio i ventuno indagati nel procedimento.

False vaccinazioni: cosa succede ora

Lo scorso luglio la procura di Vicenza ha chiuso le indagini sul caso false vaccinazioni anti Covid esploso a febbraio 2022. Sul registro degli indagati erano finite 25 persone tra medici, operatori sanitari e semplici cittadini accusati a vario titolo di falso ideologico, corruzione e peculato. Subito dopo avere ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini quattro indagati hanno chiesto di patteggiare e tra loro figurano la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e il marito, ma non l'altro medico finito al centro delle indagini, il nefrologo Erich Volker Goepel, che sarà sottoposto a processo qualora il Pm decida di rinviare a giudizio gli indagati. Stessa scelta di non procedere con un rito alternativo anche per le due vip coinvolte, Camila Giorgi e Madame, finite nel registro degli indagati.

Madame e Camila Giorgi, cosa rischiano