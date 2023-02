"È stato molto difficile". Madame si commuove e abbraccia Amadeus: cosa è successo

Per fortuna c'è stato spazio anche per le naturali emozioni in un Festival di Sanremo caratterizzato da calci ai fiori, polemiche politiche, attacchi ad alcuni esponenti del governo e dimostrazioni gender fluid. Alla fine la componente umana è riuscita a trovare spazio al Teatro Ariston, il cui palco è stato utilizzato pure per far passare messaggi non proprio edificanti (dalla devastazione della scenografia alla legalizzazione della cannabis). Ci ha pensato Madame a riaffermare il fattore emotività, mettendo a nudo la propria commozione.

Madame si commuove e abbraccia Amadeus

La cantante - al termine dell'ultima esibizione sulle note de Il bene nel male - ha voluto spendere alcune parole al miele all'indirizzo di Amadeus, che evidentemente ha rappresentato una figura assai importante nelle settimane che hanno preceduto l'inizio della 73esima edizione della canzone italiana: " Devo ringraziare Amadeus. Senza di lui che ha creduto in me, non avrei fatto tutto ciò ".

“Questo per me è stato un #Sanremo molto difficile, per fare 100 metri, ne ho corsi 1000. Devo ringraziare #Amadeus per aver creduto in me”. Se ancora avete dubbi su questa ragazza, guardate il video del suo ringraziamento finale. Sei grande #Madame. Sei grande. #Sanremo2023 pic.twitter.com/di6Uiha6hJ — Luca Rallo (@lucarallo) February 11, 2023

Madame, visibilmente commossa, ha fatto sapere che per lei è stato un Sanremo " molto difficile ". Il percorso non è stato affatto semplice: " Per fare 100 metri ne ho corsi mille, però sono veramente felice e soddisfatta di essere qui ". L'artista non è riuscita a trattenere le lacrime e, lasciandosi andare a un pianto liberatorio, ha abbracciato il direttore artistico tra gli applausi del pubblico. Anche lui è apparso emozionato con gli occhi lucidi e, prima di lanciare il prossimo cantante, ha affermato: " Madame è un grandissimo talento ".

Le polemiche sul green pass

La reazione della cantante è arrivata probabilmente alla luce dei turbolenti giorni prima del Festival di Sanremo: è stata travolta dalle polemiche per l'indagine sui presunti finti green pass, tanto che la sua partecipazione era stata messa in discussione da molti utenti sui social. Tuttavia Amadeus ha sempre sposato la linea del garantismo e ha preferito non fare alcun intervento diretto in mancanza di una sentenza definitiva che accerti l'eventuale responsabilità della ragazza.