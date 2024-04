Al via la seconda edizione dell'International Alpha Cup, Federica Pellegrini nei panni della madrina

L'International Alpha Cup del prossimo 5 maggio, non sarà soltanto una competizione di nuoto organizzata presso il Bocconi Sport Center di Milano, ma una vera e propria parata di stelle. Prima tra tutte una delle più luminose, la campionessa Federica Pellegrini come madrina dell'evento.

Tanti i big presenti

Un grande spettacolo per promuovere lo sport ad alti livelli, preparando gli atleti per gli appuntamenti estivi. Tanti saranno i big presenti, tra cui Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Matteo Restivo e Alessandro Ragaini a cui se ne aggiungeranno molti altri. A fare da padrino alla manifestazione anche il nuotatore Massimiliano Rosolino che affiancherà Federica Pellegrini a "bordo vasca".

Le parole di Federica Pellegrini

La grande atleta diventata da poco mamma, si è detta molto felice di poter presenziare ad un evento così importante: “ Lo sport e il nuoto sono da sempre punti fondamentali della mia vita e della mia quotidianità. Dopo tanti anni trascorsi a fare tutto il necessario per competere al livello più alto, oggi è facile immedesimarmi in questi ragazzi, che sono il presente e il futuro del nostro movimento ".

In vista della stagione Olimpica

La nuotatrice ha anche ricordato il prossimo appuntamento con le Olimpiadi: " Inserire eventi come l’International Alpha Cup nel calendario, in una stagione importante come quella Olimpica e in un contesto di assoluta eccellenza tecnica e logistica, può dare a tutti loro un’occasione in più per prepararsi al meglio, e a tutti noi un assist per continuare a promuovere la disciplina che amiamo di più ”.

