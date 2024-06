Ferrero lancia il "Nutella Ice Cream Pot". Ed è già ossessione sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate 2024 avrà tutto un altro sapore. Più che un'ipotesi, è una certezza "comunicata" dalla Ferrero, il colosso dolciario di Alba famoso in tutto il mondo per la sua Nutella e centinaia di altri prodotti dolciari, che con una presentazione parigina e poi su Lunkedin di Alessandro Paleni, responsabile marketing della divisione Ice Cream Ferrero, ha annunciato l'uscita del gelato alla Nutella.

Nutella Ice Cream Pot

Questo è il nome del un vasetto goloso da 230 grammi, che ha scatenato i social alla sola idea di gustare, anche alle alte temperature estive, il sapore unico di Nutella famoso in tutto il mondo. Già diffuso all'estero, Nutella Ice Cream Pot, è già disponibile in Italia in alcuni supermercati che, come per i cornetti alla Nutella Ferrero lanciati recentemente, hanno visto l'assalto dei golosi, ma prestissimo sarà dispobilile in tutti i market Italiani.

Che gusto ha

Chi ha avuto la fortuna di assaggiarla ne dice meraviglie e racconta di vasetti vuotati a cucchiaite in un batter d'occhio, chi invece rimane ancora con la curiosità, in attesa di affondare il cucchiaino, deve accontentarsi degli ingredienti. Da quanto riportato proprio da Ferrero il gelato è realizzato con latte scremato reidratato, zucchero, panna pastorizzata, olio di girasole, nocciole 6,5%, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, olio di cocco, cacao magro (3,5%), destrosio, emulsionanti, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina) e aromi.

Può contenere anche cereali con glutine; uova, mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, pistacchi, noci macadamia. Sicuramente la lista degli ingredienti è meno appetibile del sapore finale del gelato.

Il prezzo e come va consumato

Indicazioni anche sul prezzo e la modalità di consumo. Un vasetto da 230 gr. costa 4,99 euro e una volta estratto dal congelatore basterà attendere dieci minuti affinché lo strato superficiale di cioccolato si sciolga e possa fondersi con il gelato sottostante.

Questa versione però, ha portato pareri discordanti da parte dei social. C'è chi decisamente preferisce rompere il guscio di cioccolato con il cucchiaino, come si fa con la Creme brulèe per intenderci, e affondare insieme alle scaglie di cioccolato nel gelato.