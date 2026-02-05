Fiera Milano brinda al vino di alta gamma con WinePrime-Exhibition & Experience

Si chiama WinePrime -Exhibition & Experience il nuovo format espositivo a forte vocazione internazionale dedicato al settore vinicolo di alta gamma che nasce dalla partnership tra Fiera Milano ed Excellence SIDI (Società Italiana Distributori e Importatori). Evento ha l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra i produttori vinicoli provenienti da terroir globali di eccellenza e i protagonisti della distribuzione specializzata, coinvolgendo operatori HoReCa, canali retail qualificati, sommelier, opinion leader e buyer dai principali mercati di consumo, con un’impostazione progettata per favorire incontri e opportunità commerciali cross-border.

WinePrime mette al centro Vini rari e selezioni d’autore provenienti dai principali terroir sono infatti al centro di WinePrime con un percorso che amplia la prospettiva verso una visione concreta e realmente globale del segmento top internazionale. Una fiera dove la modalità espositiva diventa esperienza: un itinerario scandito da aree immersive che accompagnano il pubblico dentro l’identità dei terroir internazionali e le produzioni top. Un viaggio nella cultura enologica delle diverse parti del mondo, in cui il territorio è protagonista e ogni area racconta l’eccellenza vinicola. L’esperienza continua in un’alternanza di confronto e approfondimento sulle tendenze di mercato, degustazioni esclusive, masterclass, incontri one-to-one. Un format che intreccia business, cultura del vino e lifestyle, favorendo un dialogo virtuoso tra i diversi protagonisti del mercato B2B e il consumatore evoluto.

“WinePrime nasce per dare massima visibilità alle eccellenze vinicole internazionali e metterle in relazione con i mercati attraverso la distribuzione qualificata – spiega Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano -. Con questa nuova manifestazione rafforziamo il nostro ruolo strategico nell’ambito dei consumi fuori casa e dell’ospitalità, presidio che ricopre in modo eccellente da tempo e lancia una nuova piattaforma di riferimento per l’incontro tra la filiera Ho.Re.Ca. e i principali attori del mercato internazionale vitivinicolo contribuendo a trasformare il valore del prodotto in opportunità concrete di sviluppo”.

Il progetto si propone infatti come hub internazionale di riferimento per le produzioni enologiche di pregio, con una selezione espositiva che riunisce cantine e maison che operano nel segmento di fascia alta di provenienza internazionale.

WinePrime è un abilitatore in cui portfolio, etichette iconiche e anteprime mondiali incontrano i decision maker dei diversi mercati. Milano diventa così uno snodo internazionale per l’incontro tra domanda e offerta, anche fuori dai confini Nazionali, del vino di alto posizionamento, in un contesto selettivo e orientato al business.