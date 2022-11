"Come Senna...". Le parole di Briatore sulla Meloni

L'endorsement di Flavio Briatore a Giorgia Meloni era arrivato un mese fa dopo la vittoria di Fratelli d'Italia alla elezioni di settembre: " Io credo che si stia impegnando molto e sono molto molto convinto del fatto che ce la farà" . A distanza di poche settimane e con la squadra di Governo formata e a lavoro da giorni, l'imprenditore è tornato a parlare del nuovo presidente del Consiglio, invitando gli scettici a pazientare: " Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto ".

Ospite dell'ultima puntata di "Un giorno da pecora", programma radiofonico di Rai Radio 1, Briatore ha paragonato Giorgia Meloni a uno dei migliori piloti di Formula Uno: " Mi potrebbe ricordare un fenomeno come Ayrton Senna, visto che è partita da zero ed è arrivata a Palazzo Chigi" . E mentre la premier e già pronta a firmare l'ultimo decreto Aiuti, l'imprenditore ammette di avere dato il suo sostegno alla leader di FdI: " Alle ultime elezioni ho votato per Giorgia Meloni. È stata la prima volta, in passato avevo votato per Forza Italia. Questi ministri molto meglio del governo del governo Conte 1 e 2, lì c'erano degli scappati di casa, quelli attuali sono nettamente migliori ".

A "Un giorno da pecora" Flavio Briatore ha detto la sua anche sul centrosinistra, rispondendo all'ironia dei conduttori radiofonici. All'imprenditore è stato chiesto se allo stato attuale delle cose sia messo peggio il Partito Democratico oppure la Ferrari e lui non si è risparmiato: " Sono tutti e due in difficoltà ". Prima di congedarsi, Flavio Briatore ha poi parlato di una sua ipotetica discesa in campo politico. Già lo scorso agosto, all'agenzia di stampa Agi, aveva detto: " Non mi candido". E oggi sulle frequenze di Rai Radio1 lo ha confermato anche in prospettiva futura. " Se fai l'imprenditore non hai tempo per fare altre cose, non mi interessa fare politica ", ha chiarito il patron del Twiga, svelando di essere stato contattato dal centrodestra per una candidatura per gli italiani all'estero. Proposta che però lui ha declinato.

#ugdp @Briatore @GiorgiaMeloni? Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Se fosse una pilota di F1? Mi potrebbe ricordare un fenomeno come Ayrton Senna, visto che è partita da zero ed è arrivata a P.Chigi. — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) November 10, 2022