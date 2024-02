"Folgorato dalla sua forza". Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì

"Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio". Le qualità che tutti le riconoscevano. Pier Silvio Berlusconi con queste parole ricordato Carlotta Dessì, la giovane giornalista Mediaset scomparsa prematuramente lo scorso 6 febbraio a causa di una malattia. Alla vigilia dei funerali della cronista 34enne di origini sarde, che verranno celebrati domani nella chiesa di San Leone a Milano, l'amministratore delegato di Mediaset ha fatto pervenire il proprio messaggio di cordoglio.

"L'ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset", ha ricordato Berlusconi. Dessì - ha aggiunto l'amministratore delegato di Mediaset - "aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio".

Proprio in occasione dell'evento natalizio a Cologno Monzese, Berlusconi aveva avuto modo di salutare la stimata giornalista e di scambiare con lei qualche parola. Oggi, il ricordo di quell'incontro unito al dolore per la scomparsa di una giovane donna dalle apprezzate qualità umane e professionali. "In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi", ha affermato Pier Silvio nel proprio messaggio di cordoglio affidato a QuiMediaset.

"Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore", ha concluso Berlusconi, con parole piene di commozione. Nelle scorse ore, a ricordare Dessì era stato anche il conduttore Mario Giordano, per il quale la giovane giornalista lavorava come inviata a Fuori dal Coro. "Stasera è difficile andare in onda. Carlotta ci ha dato una lezione infinita, di coraggio, di determinazione, di cui noi dovremo ogni giorno essere all'altezza", aveva detto il conduttore di Rete4 con la voce rotta dall'emozione.