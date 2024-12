Ai Pimping, la nuova frontiera del porno a pagamento che rasenta l'illegalità

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intelligenza artificiale sta conquistando il web. Dopo le influencer - soppiantate dalle modelle virtuali - ora anche le star di OnlyFans tremano all'idea di essere sostituite da creator immaginari, che vendono foto e video espliciti sulla popolare piattaforma di contenuti per adulti. Sono in netto aumento, infatti, i profili creati con l'AI che vendono contenuti hard completamente ricreati al computer e nella maggior parte dei casi, chi acquista su Onlyfans, non è consapevole che le foto e i video non sono reali ma creati con l'AI.

Il boom di profili virtuali

Da un'inchiesta condotta dal sito 404media è emerso che il numero degli account alimentati dall'intelligenza artificiale su OnlyFans e Fanvue, due delle principali piattaforme di contenuti per adulti, sono in netto aumento. Rispetto ai profili di ragazze in carne e ossa, che vendono le loro foto e i loro video a luci rosse sui due siti, stanno spopolando i profili creati con modelle virtuali che si mostrano nude in contenuti pornografici. Una pratica non illegale che sfrutta le nuove frontiere del digitale, ma che in realtà nasconde un'attività ben più fraudolenta.

Immagini e video contraffatti

Il sito ha scoperto che diversi account virtuali utilizzano immagini e video non interamente realizzati con l'intelligenza artificiale ma con il sistema del "deepfake" o "face swap", ovvero sottraendo immagini e filmati pubblicati sui social da modelle reali per poi modificarli con l'intelligenza artificiale, aggiungendo volti fake e monetizzando sui loro corpi. I creator virtuali sfrutterebbero i social media per generare contenuti stimolanti per poi ridirezionare il pubblico sui siti di contenuti espliciti a pagamento. La pratica, soprannominata "AI Pimping", si sta diffondendo a macchia d'olio in rete ma viola, almeno in Italia, la nuova legge sulla diffusione di immagini fake inserita nell'ultimo disegno di legge del Governo Meloni.

Il caso Adriannna Avellino

L'inchiesta condotta dal sito ha portato alla scoperta di un account virtuale, quello della modella Adrianna Avellino, popolare volto social interamente realizzato con l'AI. L'influencer virtuale aveva un profilo Instagram con 90mila follower e un account parallelo su Fanvue. Tra le tante foto create interamente con l'intelligenza artificiale, però, ce n'erano alcune che erano chiaramente dei deepfake. Secondo quanto rivelato da 404media un post della modella australiana Ella Cervetto, star di TikTok e Instagram, sarebbe stato preso e modificato e al posto del volto originale della modella sarebbe stato messo quello di Adrianna.

Altri contenuti sarebbero statianche alla modella Cece Rose e modificati con il volto di Adrianna. Le segnalazioni del profilo di Adrianna Avellino a Fanvue hanno prodotto la cancellazione dell'account dell'influencer virtuale, ma il problema rischia di diventare una piaga per i creator reali.