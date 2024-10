Mr Beast, dal successo al declino. Anche gli Usa hanno la loro Chiara Ferragni

Anche gli Stati Uniti hanno la loro Chiara Ferragni e il suo nome è Mr Beast. Proprio come accaduto all’influencer, anche lo youtuber più famoso e seguito al mondo rischia di vedere crollare il suo impero a causa di azioni benefiche e concorsi a premi che, a detta di alcuni ex collaboratori, non sarebbero così generosi come mostrato sul web dallo youtuber. Accuse alle quali si sono aggiunte poi quelle per molestie e pratiche scorrette.

Come è diventato famoso Mr Beast

Jimmy Donaldson, vero nome di Mr Beast, è lo youtuber più seguito al mondo. Il suo canale streaming, aperto nel 2017, conta oggi 311milioni di iscritti mentre su TikTok ha un seguito di oltre 100milioni di follower. Per capire quali numeri generano i contenuti di Mr Beast basta dare un'occhiata alle visualizzazioni di uno degli ultimi video caricati sul suo canale, che in poche ore ha totalizzato 47milioni di views. Secondo Forbes nel 2022 lo youtuber ha incassato circa 54milioni di dollari solo con le pubblicità che la piattaforma Youtube manda in automatico nei suoi filmati. Il suo successo è dovuto principalmente ai video che lo youtuber realizza, sfide basate sulla sopravvivenza o sul superare i propri limiti che lo vedono protagonista in prima persona, ma che coinvolgono anche individui comuni, che gareggiano per vincere cifre folli messe in palio da Mr Beast. Parallelamente al lavoro di youtuber, Jimmy Donaldson ha avviato un'altra serie di progetti che hanno incrementato la sua fama, ma soprattutto il suo patrimonio: ha fondato una catena di fast-food virtuale (Mr Beast Burger), ha creato uno snack (Feastable) e ha dato vita a due associazioni che si occupano per lui di beneficenza. Dallo scorso agosto, però, il suo castello dorato si sta sgretolando a causa di numerose accuse e denunce arrivate da ex dipendenti.

Cosa è successo a Mr Beast

A dare il via al declino di Jimmy Donaldson è stato un video di denuncia pubblicato dallo youtuber DogPack404 all'inizio di agosto. Il giovane, che oggi conta 600mila iscritti al suo canale, ha accusato Mr Beast di attuare pratiche commerciali scorrette per ottenere visualizzazioni e ha accusato il famoso youtuber di avere falsificato i suoi video usando CGI, una piattaforma che offre contenuti digitali creati dall'intelligenza artificiale per realizzare i suoi video mescolati a poche riprese reali. DogPack 404 ha anche accusato Mr Beast di usare attori pagati per le challenge a premi e non persone scelte a caso con l'obiettivo di aggiudicarsi i lauti montepremi. L'ultima accusa riguarda i giveaway promossi dallo youtuber che sarebbero truccati e illegali. Per avvalorare le accuse, DogPack404 ha intervistato due ex dipendenti di Mr Beast, che hanno sparato a zero contro il loro ex datore di lavoro. A seguito dei video di denuncia Jimmy Donaldson ha perso milioni di follower e le visualizzazioni dei suoi contenuti sono notevolmente diminuite mentre le critiche sono aumentate esponenzialmente.

Le accuse di molestie e sessismo

A complicare una situazione già difficile sono state le accuse mosse da numerosi ex dipendenti delle società di Mr Beast al suo braccio destro, Ava Tyson. La donna è stata accusata di molestie e adescamento di minori e le prove dei suoi comportamenti sono state pubblicate da sconosciuti ed ex dipendenti di Mr Beast sui social network, costringendola a scusarsi pubblicamente con una nota affidata a X. La donna è stata rimossa dal suo incarico e Mr Beast ha assicurato che verrà fatta un’indagine interna all’azienda. Ma la vicenda è ben più complessa. Lo stesso youtuber è stato accusato di avere tenuto comportamenti pericolosi e immorali nei confronti dei concorrenti, che hanno partecipato ad alcuni reality game organizzati dalla sua società. Di recente il New York Times ha riportato le denunce di alcuni concorrenti che hanno dovuto affrontare situazioni pericolose, che hanno portato a gravi infortuni nel reality show Beast Games di MrBeast.

Lo youtuber è stato anche accusato di avere tenuto comportamenti "immorali" nei confronti deie venti persone sarebbero pronte a fargli causa. Uno tsunami che ha minato la sua reputazione e che potrebbe essere l’inizio del crollo del suo impero.