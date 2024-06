"Galà della ricerca", aperte 4 nuove strade per la lotta al cancro

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà della Sbarro Health Research Organization, l'organizzazione da sempre in prima linea nel finanziare progetti di cura e sostegno alla lotta contro il cancro. Soltanto lo scorso anno sono stati raccolti 200mila euro, a cui se ne sono aggiunti altri 200mila da parte dell'organizzazione, serviti poi per finanziare borse di studio a giovani studenti nei laboratori Sbarro di Philadelphia, negli Stati Uniti.

L'evento

La cena di beneficenza si terrà il 20 giugno a Le Axidie Resort di Vico Equense (Napoli), in una serata piena di tanti ospiri, esponenti del mondo politico, culturale e scientifico. A presentare l'evento il giornalista Leonardo Metalli insieme all’ attrice Cristiana Dell’Anna.

Premiate 7 personalità

Durante la serata saranno premiato con "Il Microscopio" realizzato dall'artista internazionale Lello Esposito, sette personalità che si sono distinte in maniera significativa per il bene della collettività, tra cui il vicepremier Antonio Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Maria Rosaria Campitiello capo del dipartimento di prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Carmine Petrone presidente Petrone Group, Giorgio Grassi Damiani, presidente gruppo Damiani, Nerio Alessandri presidente Technogym e Giorgio Meneschincheri responsabile relazioni esterne della fondazione policlinico Gemelli.

“ La serata di gala per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro è diventata un punto di riferimento del mondo della ricerca, della solidarietà, dell’imprenditoria. Un momento unico di condivisione con la presenza di personalità ed esponenti di varie categorie che si incontrano per unirsi in un impegno concreto per sostenere il progresso scientifico, - ha spiegato Antonio Giordano, presidente Shro e professore alla Temple University di Philadelphia.

Ha poi aggiunto: " La sinergia tra il mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria e della politica permette di raccogliere fondi significativi per supportare la ricerca e offrire nuove speranze a chi combatte il cancro. Partecipare a una serata di gala per la ricerca sul cancro è un'opportunità unica per mettere in luce il lato umano e solidale di ogni imprenditore, dimostrando che il vero successo si misura anche dalla capacità di fare la differenza nella vita degli altri ”.

Le parole del vicepresidente Shro

Alle parole del presidente Giordano, si sono aggiunte quello di Giancarlo Arra, vicepresidente di Shro: “ Un evento di grande impatto mediatico e sociale, che mette in luce il potere della solidarietà e della generosità nel contrastare una delle sfide più importanti della nostra epoca. Partecipare alla serata di solidarietà per la ricerca sul cancro non è solo un gesto di generosità, ma un'opportunità unica per gli imprenditori di dimostrare il loro impegno sociale e la loro sensibilità verso una causa così importante.

Essere presenti a un evento di questo genere non solo consente di contribuire concretamente alla lotta contro una malattia devastante, ma offre anche la possibilità di creare connessioni significative, di accrescere la propria reputazione e di mostrare al mondo che, oltre al successo economico, ci sono valori più alti e nobili che guidano le azioni di un imprenditore di successo ”, ha concluso Arra.

Tra i partner della serata anche l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il Comune di