La Gen Z ha fame d’amore tra "brinner" e "mocktail"

La nuova frontiera del primo appuntamento passa attraverso colazioni lente, brunch condivisi e cocktail analcolici dal sapore esotico. Addio quindi agli aperitivi affollati e alle serate scandite da cocktail forti: i nuovi appuntamenti romantici parlano il linguaggio del brunch, dei cappuccini d’avena e delle chiacchiere del mattino. A rivelare ciò è una recente indagine condotta da Tinder, una famosa app di dating (termine inglese derivato da to date, lett. "dare un appuntamento") in collaborazione con Euromedia Research che fotografa un cambiamento culturale profondo nei rituali sentimentali della Generazione Z, sempre più orientata verso connessioni autentiche e scelte consapevoli. Le nuove generazioni – in particolare tra i 18 e i 30 anni – stanno profondamente cambiando il modo di incontrarsi, scegliendo momenti più autentici e rilassati.

Il brunch è il nuovo appuntamento perfetto

Sempre più giovani preferiscono incontrarsi davanti a una colazione lenta (slow) e variegata: pane tostato con avocado, caffè filtrati, croissant artigianali, piatti vegani o senza glutine. Una tavola inclusiva, attenta alle esigenze di tutti e capace di creare un’atmosfera intima e conviviale. Il cosiddetto “brinner”, fusione tra brunch e cena, sta diventando il nuovo momento social, scelto non solo per la sua versatilità, ma anche perché permette di conoscersi senza fretta.

Mocktail al posto del vino: l’amore si gusta con sobrietà

Cambia anche il modo di bere. I drink alcolici lasciano sempre più spazio a bevande analcoliche sempre curate: succhi, tisane speziate, cocktail analcolici a base di frutta esotica ed erbe aromatiche. È il trionfo della sobrietà consapevole, in linea con una nuova idea di benessere e autenticità. Nascono formule creative come lo “zebra striping”, ovvero l’alternanza tra cocktail con e senza alcol, per un’esperienza gustativa equilibrata e sensoriale.

La colazione conquista il cuore (più del solito aperitivo)

La tendenza è chiara: fare colazione fuori casa è diventato un gesto intimo e profondo. Più economico, più diretto e spesso più sincero. Sedersi insieme per un caffè e una fetta di torta al mattino permette di guardarsi negli occhi senza filtri, lontano dalla confusione dei locali notturni. Nascono anche nuovi format: colazioni condivise, eventi gastronomici mattutini, brunch comunitari pensati per socializzare davvero. Lo confermano anche i dati: le menzioni al brunch nelle bio, sulla famosa App di dating sono cresciute del 7% dal 2024 al 2025.

In sintesi, la Generazione Z sta portando nel mondo degli appuntamenti una rivoluzione fatta di piccoli gesti, nuove ritualità e

attenzione al benessere. L’amore, oggi, nasce spesso tra una brioche e un tè verde, in un’atmosfera autentica dove contano più le parole che l’effetto scenico. Il futuro dell’incontro è lento, conviviale e – soprattutto – vero.