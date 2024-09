"Gratta e Vinci", 2 milioni alle porte di Bergamo. Il vincitore anonimo promette ricompensa al tabaccaio

Ascolta ora 00:00 00:00

Maxi vincita a Mozzo, in provincia di Bergamo, un anonimo vincitore, grattando un "Turista per sempre", si è portato a casa 300 mila euro più 6 mila al mese per vent'anni e ulteriori 100 mila alla fine. È la seconda grande vincita a meno di un mese da quella da 4 milioni di euro a San Pellegrino.

La felicità della tabaccheria

Un grande cartello nella tabaccheria di Massimiliano Brembilla, di via Lecco a Mozzo, annuncia la maxi vincita e da quando si è saputa nel locale sulla Briantea, è un via vai di clienti speranzosi che in quel posto baciato dalla fortuna, fanno a gara ora per comprare i gratta e vinci, sperando in un altro miracolo. Al momento dopo tre giorni (la notizia si è diffusa venerdì) ci sono state tre vincite da 500 euro e una da 50.

Difficile sapere chi sia il vincitore, perché la tabaccheria ha una clientela soprattutto di passaggio, ma al proprietario Brembilla è arrivata una busta anonima con la fotocopia della scheda vincente e la scritta: " Grazie. Quando arrivano (i soldi della vincita) un pensiero per voi ".

La misteriosa telefonata

Il Gratta e Vinci sarebbe stato acquistato ad agosto, ma solo ora dopo l'incasso della prima tranche da 300 milioni il fortunato vincitore si è fatto vivo con il messaggio; ma la cosa non è finita qui.

Tranquillo -ha detto al proprietario - ci sarà un regalo anche per voi

Speriamo

Alla tabaccheria è anche arrivata una telefonata di una donna che si è detta la moglie del vincitore: "". "", è stata la risposta del Brembilla.