"Ha rotto le scatole", "Siete di parte". Scontro in diretta tra Formigli e Tosi

Sono state scintille nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita tra il conduttore Corrado Formigli e il parlamentare di Forza Italia Flavio Tosi. La questione migranti era al centro del dibattito del blocco finale della trasmissione, quando una veemente lite è esplosa tra i due in diretta tv. Tutto parte dal classico editoriale in apertura del giornalista fiorentino, il quale aveva esordito con un elogio alle Ong e una dura critica nei confronti del governo Meloni, alle prese con la difficile missione di limitare la raffica di sbarchi e cancellare lo strapotere di scafisti e trafficanti.

L'opinione di Formigli resta un fil rouge che accompagna l'intero racconto della puntata, fino a quando a Tosi, pazientemente in ascolto, viene data la parola: " Certo che se dipendesse dalla vostra parte politica, perché questa trasmissione è di una parte politica, ne arriverebbero molti di più ", interviene l'ex sindaco, riferendosi agli sbarchi dei migranti. Il presentatore, sentitosi chiaramente chiamato in causa, sbotta immediatamente: " Tosi, ha rotto un po' le scatole con questo giochino. Lei faccia il politico che io faccio il giornalista ".

Un intervento che non scoraggi per niente la controparte, che era in collegamento, nel replicare serenamente: " Ma io ho rispetto della trasmissione, dico solo che lei è di parte ". Non sia mai, però, di potere affermare ciò a La7. A quel punto Formigli perde completamente le staffe: " Non si azzardi più a dire questa cosa - ribatte -. Certo, sono della mia parte non certo dalla sua. Quindi abbia rispetto della trasmissione se vuole essere qua ", conclude in maniera sempre più alterata. " Ma io ho rispetto della trasmissione, dico solo che lei è di parte ".