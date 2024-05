Incidente in scooter, il produttore Gaetano Di Vaio ricoverato in gravissime condizioni

Ascolta ora: "Incidente in scooter, il produttore Gaetano Di Vaio ricoverato in gravissime condizioni"

È ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli, Gaetano Di Vaio, produttore della serie tv "Gomorra". L'attore e regista campano ha avuto un terribile incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter nella tarda serata di mercoledì. Solo poche ore prima dello schianto aveva condiviso sui social network una foto, dove si mostrava a pranzo in un locale.

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, Gaetano Di Vaio avrebbe perso il controllo dello scooter per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e, finendo a terra, avrebbe riportato gravi lesioni. Di Vaio, 56 anni compiuti lo scorso febbraio, è stato immediatamente soccorso da alcuni testimoni e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni e "in pericolo di vita", riferisce il Corriere.

La dinamica dell'incidente

I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì. Gaetano Di Vaio, che nel 2014 ha partecipato alla produzione della serie televisiva "Gomorra", stava rientrando da un ricevimento nuziale di alcuni amici e stava percorrendo via Santa Maria a Cubito a bordo del suo scooter. Aveva appena avvertito la compagna Fulvia del suo rientro. Mentre transitava nel centro di Qualiano, però, il produttore napoletano avrebbe perso il controllo del suo mezzo. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata dallo scontro con un altro mezzo o se Di Vaio abbia fatto tutto da solo, colpito forse da un malore, ma secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il produttore campano si è schiantato al suolo riportando gravissime ferite. Si parla di un versamento interno e di varie ferite. Il motivo dell'incidente, secondo quanto riferito da Repubblica poco fa, sarebbe stato l'impatto con un marciapiede non visibile sulla strada, già luogo di altri incidenti simili.

Le parole dell'amico di Di Vaio

Accanto a lui in ospedale ci sono i figli Enrico, Francesco e Antonio, la compagna Fulvia e gli amici più cari che pregano per lui. "Uno choc enorme, ancora non ci credo, appena una settimana fa ci eravamo visti e avevamo riso e scherzato assieme, come sempre", ha dichiarato l'attore e scrittore Peppe Lanzetta a Repubblica: "Non è un momento facile. Ma noi non abbiamo dubbi: lui ha la corazza dura e anche questa volta si riprenderà, lo aspettiamo". La storia della vita di Gaetano Di Vaio è una di quelle storie che sanno di riscatto.

Finito in carcere a Poggioreale quando era un adolescente, Di Vaio appena uscito dalla galera ha studiato per diventare operatore culturale, ha scritto un libro sulla sua rinascita e poi è arrivato alla recitazione prima come attore poi come regista e produttore di film di successo come “Per amor vostro" con Valeria Golino, "Napoli Napoli Napoli", "Veleno" con Luisa Ranieri e Salvatore Esposito e "Gomorra - La Serie" nel 2014.