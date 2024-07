Ingozzarsi davanti a una telecamera, il pericoloso fenomeno del mukbang

Ascolta ora 00:00 00:00

La morte della streamer cinese Pan Xiaoting, deceduta durante una diretta di mukbang, ha riportato alta l'attenzione sui pericoli delle challenge e dei trend social legati al cibo. Quello del mukbang è un fenomeno virale tutt'altro che recente, ma con il passare degli anni ha mostrato i suoi lati più oscuri e pericolosi tanto che in alcuni paesi orientali è stato vietato.

Mukbang, storia di un fenomeno nato in Corea

Il mukbang - termine che deriva dalla combinazione delle parole coreane "meokneun" (mangiare) e "bangsong" (trasmissione) - nasce in Corea del Sud quattordici anni fa come esperimento di interazione social. Da una parte una persona che mangia cibo davanti a una telecamera, dall'altra un pubblico di persone che osserva il rito del pasto per sentirsi meno solo o appagare la propria soddisfazione. Dal 2014, momento di esplosione del trend, il mukbang si è però evoluto assumendo connotati inquietanti, sfociando in vere e proprie maratone di assunzione di cibo e challenge pericolose legate al tempo e alla quantità di cibo mangiato.

I mukbanger più famosi del web

Con il passare degli anni il fenomeno si è propagato sul web e in America e in Europa sono aumentati a dismisura i profili di creator, che hanno trasformato il mukbang in una sfida o addirittura in un lavoro. Negli Stati Uniti Nicholas Perry, meglio conosciuto come Nikocado Avocado, è seguito da quasi 4 milioni di utenti e quotidianamente pubblica video-sfide, nei quali ingurgita quantità smodate di cibo in competizione con altri streamer. In India Madhuri Lahiri è MaddyEats e sul suo canale YouTube ha superato un miliardo di visualizzazioni grazie ai video nei quali mangia chili di pietanze. Sulgi Yang, cinese, ha realizzato oltre ottocento video di mukbang e oggi conta un pubblico di oltre 15 milioni di utenti, che la guardano ingurgitare quantità enormi di alimenti. Grazie al mukbang Hungry Fat Chick, anche conosciuta come Candy Godiva, è diventata una star negli Usa e ha guadagnato oltre un milione di dollari grazie alle sue food challenge.

I rischi del mukbang

Nato come trend per sfuggire all'isolamento sociale, il mukbang si è ben presto trasformato in pericoloso fenomeno, che incoraggia e diffonde comportamenti alimentari non salutari e spesso nocivi. La maggior parte dei mukbanger ha infatti disturbi alimentari come bulimia e obesità e veicola messaggi pericolosi legati all'alimentazione e all'assunzione smodata di cibo.

Intervistato dal DailyMail il professor Harris della Nottingham Trent University ha spiegato che praticare challenge alimentari e mukbang espone le persone "a rischio di perforazione gastrica, aumenti significativi di glucosio e lipidi,dell'equilibrio acido/base, sbalzi elettrolitici, disidratazione e anomalie della frequenza cardiaca oltre a infarto". Proprio per questo paesi come la Cina e la Malesia stanno cercando di vietare la diffusione di video simili sui social network, puntando a sanzioni pesantissime.