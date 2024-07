Muore in diretta mentre fa mukbang: "Aveva lo stomaco pieno di cibo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere la solita sfida estrema con se stessa, ma la live si è trasformata in una vera e propria tragedia per una popolare streamer cinese, morta a soli 24 anni durante una diretta social. Pan Xiaoting stava registrando uno dei suoi video di mukbang - fenomeno virale nei paesi orientali che prevede l'assunzione di enormi quantità di cibo davanti a una telecamera - quando è deceduta all'improvviso.

La giovane, che da anni soffriva di problemi alimentari e conviveva con una condizione di obesità, era diventata famosa in Cina per le sue sfide estreme di mukbang, nelle quali assumeva enormi quantità di cibo con dirette streaming lunghe ore. In passato aveva già avuto problemi di salute legati proprio alla sua attività, ma nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo simile e tanto drammatico. Il video della diretta, dove Pan Xiaoting ha perso la vita, è stato rimosso dai social network come l'account della 24enne, disattivato per volontà della famiglia della streamer cinese che da tempo aveva lanciato l'allarme sullo stato di salute precario della figlia.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la streamer cinese sarebbe morta a causa di una sospetta lacerazione allo stomaco provocata dall'assunzione di circa dieci chili di cibo: "I risultati dell'autopsia hanno rivelato che lo stomaco della donna era gravemente deformato e pieno di cibo non digerito, il che suggerisce che potrebbe essere scoppiato, causando la fuoriuscita di succhi gastrici e cibo nell'addome". Al momento del decesso, secondo quanto rivelato dai giornali locali, Xiaoting pesava circa 300 chilogrammi e pochi giorni prima della sua tragica morte era stata ricoverata in ospedale proprio per problemi gastrici. Da semplice cameriera, la 24enne aveva trasformato la sua passione per il cibo in un vero e proprio lavoro registrando video di mukbang, che venivano visualizzati da migliaia di persone e le consentivano di guadagnare centinaia di dollari.

Il fenomeno del mukbang, nato in Corea, è uno dei più virali in Oriente ma anche dei più controversi. Questi video, che prevedono l'assunzione smodata di cibo, sono vietati in Cina per la loro pericolosità ma anche per lo spreco degli alimenti.

Nonostante ciò, il fenomeno continua a dilagare grazie alle dirette streaming con le quali i creator riescono ad aggirare le restrizioni imposte dalle autorità cinesi. Anche l'Italia ha il suo nutrito gruppo di mukbanger, guidato da Francesca Dai - in arte Mademoiselle - che da anni intrattiene il pubblico dei social con i suoi video, nei quali mangia cibo orientale e non solo.