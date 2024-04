L'insostenibile scandalo della cotoletta a 82 euro

Una cotoletta da 82 euro. Imperiale, si badi. Ma siccome uno al ristorante non compra un aggettivo per quanto solenne ma cibo da mangiare, viene da chiedersi se non sia un'esagerazione. La polemica l'hanno lanciata dei food influencer, quei personaggi spesso privi di qualsiasi preparazione gastronomica, che girano l'Italia riprendendo ristoranti e piatti con un approccio talora estetico e talaltra quantitativo e postando commenti trillanti, sovente entusiastici, meno spesso incavolati, con il sospetto che il differente approccio dipenda dal fatto che il pasto venga loro offerto o meno. Di recente alcuni esponenti della categoria hanno scoperto che all'Antica Osteria di Ronchettino, alla periferia Sud di Milano, è in carta una cotoletta a orecchia di elefante (quindi ben battuta e di rimarchevoli dimensioni) dal costo di 82 euro. Ohibò. Scandalo! Vergogna!!

Effettivamente il prezzo, d'amblé, fa pensare a una rapina a mano inforchettata. Gli infoodencer non dicono però che la bestia, del peso di 1,6 kg, e in grado di sfamare quattro persone, che è considerata tra le migliori della città (la numero uno per me è quella della Trattoria del Nuovo Macello) e che è riccamente condita di contorni. Alla fine, considerando che in molti ristoranti milanesi la cotoletta da single viene smerciata tra i 25 e i 35 euro, dove è il problema?

E poi, ragazzi, orsù: il prezzo è bene indicato sul menu, disponibile on line e al ristorante. Quindi secondo le regole del liberalismo alimentare ognuno è libero di ordinare quello che vuole pagandone il prezzo senza lacrime di coccodrillo.

Oppure di influencer.