Lotteria Italia, l'elenco completo dei biglietti vincenti. Tutti i premi assegnati

Collegamento con i Monopoli durante la puntata speciale di Affari Tuoi

L'estrazione della Lotteria Italia 2024-2025 ha consegnato a 5 fortunati vincitori dei biglietti di prima categoria premi tra 1 e 5 milioni di euro. Ma le vendite hanno raggiunto la cifra record di 8,6 milioni di tagliandi rilasciati, in crescita del 28% rispetto all'anno precedente. Questo si è tradotto in più premi anche per le vincite secondarie. Sono stati 280 in totale i biglietti estratti, per un totale complessivo di 21 milioni di euro di premi assegnati. Nella seconda categoria sono stati estratti 25 tagliandi, premiato ciascuno con 100mila euro.

Per la terza categoria sono stati 50 i biglietti vincenti, ciascuno dei quali ha portato a casa 50mila euro. Infine sono stati estratti i biglietti di quarta categoria, 200 tagliandi da 20mila euro ciascuno. Di seguito tutti i tagliandi vincenti.

Prima categoria

1° Premio € 5.000.000 biglietto numero T173756

biglietto numero 2° Premio € 2.500.000 biglietto numero T378442

biglietto numero 3° Premio € 2.000.000 biglietto numero G330068

biglietto numero 4° Premio € 1.500.000 biglietto numero G173817

biglietto numero 5° Premio € 1.000.000 biglietto numero S185025

Seconda categoria, 100mila euro ognuno

S 030585

C 439458

M 217442

D 138065

M 442388

Q 330398

L 320913

D 052288

I 265285

B 431066

B 475642

I 479949

I 336915

E 322777

I 336889

Q 311109

O 115657

I 459455

N 336716

B 357353

F 174624

M 051648

I 319235

D 381854

I 050919

Terza categoria, 50mila euro ognuno

A151684

C044674

T196683

D474835

AA 244340

P 166756

S 224728

R 480926

S 182139

T 150085

D 119183

A 467555

L 086138

R 225972

M 114512

E 416029

A 130487

L 012086

M 325035

G 115853

B 044418

D 400957

L 317618

S 168154

N 107783

T 111407

M 331007

O 204982

M 334431

AA 332493

R 396533

I 309460

B 489578

Q 144614

C 429417

I 045735

F 422767

A 153253

L 428347

E 032176

M 325384

E 290218

M 308922

S 216034

N 221932

D 192247

T 151126

C 375767

P 319570

A 472983

Quarta categoria, 20mila euro ognuno