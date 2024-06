Viaggio in Italia attraverso le eccellenze alimentari tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è famosa in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione culinaria, un patrimonio di sapori e tecniche che si tramanda di generazione in generazione. Oltre alla cucina popolare, che è stata in grado di trasformare ingredienti semplici in pietanze divenute leggendarie, esiste un intero universo di lusso e raffinatezza dove i cibi e i prodotti più rari e pregiati divengono icone di un'eleganza senza tempo. Delizie ricercatissime e spesso molto costose, per veri amanti del lusso a tavola.

Una delle eccellenze italiane più ambite è senza ombra di dubbio il tartufo bianco di Alba, apprezzato fin dall'antichità da principi ed imperatori. Pressoché impossibile da coltivare e dall'aroma inconfondibile, primeggia nella classifica dei cibi più costosi del mondo, con un prezzo che oscilla attorno ai 3mila euro al kg. Un vero e proprio diamante in grado di impreziosire risotti e fondute insuperabili. Se il tartufo bianco è un diamante, il pregiatissimo zafferano dell'Aquila è l'oro rosso, come viene spesso chiamato. Coltivato sulle colline abruzzesi, può arrivare a valere oltre 20 mila euro al chilo. Un prezzo dovuto al fatto che per raggiungere una simile quantità sono necessari ben 150.000 fiori, raccolti e lavorati interamente a mano.

Negli ultimi decenni anche un altro prodotto nostrano ha raggiunto le vette dell'Olimpo del lusso, il caviale beluga italiano. Ricavato da storioni allevati in acquacoltura che possono impiegare fino a 20 anni per produrre uova di qualità ottimale, è riuscito a rivaleggiare con caviali celebri provenienti dalla Russia e dall'Iran. In Italia è possibile anche trovare formaggi tanto prelibati quanto costosi, come il Bitto Storico, stagionato fino a 10 anni, e il Caciocavallo Podolico, ricavato dal latte di una razza di bovini quasi estinti. La loro quotazione può facilmente raggiungere le centinaia di euro al chilogrammo. Un vero investimento in grado di appagare anche i palati più sofisticati.



Tra tante squisitezze non possono mancare condimenti davvero straordinari. Una vera gemma è sicuramente l'aceto balsamico di Modena, un elisir invecchiato anche oltre 50 anni, in grado di donare sensazioni uniche alle papille gustative. Tra i prodotti italiani d'eccellenza non manca neppure l'oro verde, nome con cui vengono chiamati eccezionali olii extravergine d'oliva come quello di Canino nella Tuscia Viterbese o quello di Brisighella in Romagna, quest'ultimo celebre per essere stato il primo olio dop riconosciuto.

Queste prelibatezze rappresentano solo la punta dell'iceberg della nostra ricchezza culinaria. Ingredienti prediletti di storici ristoranti e chef stellati, attirano buongustai da ogni angolo della terra, desiderosi di assaporare questi gioielli unici.