"Mi manca papà... Ecco perché non scendo in politica"

Pier Silvio Berlusconi ha ricordato con molto affetto suo padre, scomparso lo scorso 12 giugno. " Più passano i giorni, più la mancanza è enorme ". La serata di presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti di Mediaset, avvenuta a Cologno Monzese, si è aperta con un omaggio al leader di Forza Italia: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al discorso sul predellino, fino ad arrivare al "Non molliamo", lanciato proprio da Pier Silvio in azienda pochissime ore dopo il funerale del Cavaliere. Un video a sorpresa voluto dai dipendenti che commuove l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset: "Grazie a tutti", dice con la voce rotta dall'emozione. Poi un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà". Sempre parlando di suo padre, Pier Silvio ha anche aggiunto: " La mancanza di papà è totale, ma lui è stato così grande da darci la possibilità di andare avanti senza di lui. C'è compattezza tra noi fratelli: io voglio un bene enorme a mia sorella Marina e un bene enorme a Barbara, Eleonora e Luigi. E ognuno fa il suo mestiere ".

Pier Silvio Berlusconi: "Non scendo in politica"

Il secondogenito di Silvio Berlusconi ha colto l'occasione pubblica che dà il via alla stagione televisiva di Mediaset 2023-2024 per smentire categoricamente una sua possibile entrata attiva in politica, almeno per il momento. " Non ho intenzione di scendere in politica ". A seguire le orme di papà Silvio, scomparso poco meno di un mese fa, per raccoglierne l'eredità, Pier Silvio Berlusconi non pensa. Almeno per ora. " La politica è un mestiere serio, che non si impara dall'oggi al domani ", sottolinea. Tuttavia, ammette poi che subito dopo la morte del Cavaliere " qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l'Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica… ", ha aggiunto con un sorriso. " Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai ".

"Sono molto felice dell'arrivo di Bianca Berlinguer"

" Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista e io sono molto felice del suo arrivo: è Bianca Berlinguer ". Quest'ultima, ha detto Pier Silvio Berlusconi, " è una persona con cui si è instaurato un rapporto vero e di fiducia. Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l'ora di conoscere. Andrà in onda di sera su Rete4, presumibilmente al martedì, spostando Mario Giordano al mercoledì, ma è ancora da decidere. E poi ci sarà un'alternanza con Nicola Porro nell'access ". " Io credo che questa sia un'operazione importante che potrà accrescere il peso della nostra rete dell'informazione - ha aggiunto l'ad di Mfe-Mediaset-. Abbiamo trasformato Rete 4 da una rete di telenovelas nella rete di informazione e abbiamo già fatto un miracolo con prodotti di alto livello; ora entriamo nella fase 2, provando ad allargare le prospettive, con un pubblico sempre più trasversale e professionisti di peso ". Tutto questo, " ci permetterà di parlare a 360 gradi ". L'obiettivo in mente era quello di " parlare in modo più trasversale possibile. E il nostro ideale per fare questo passo avanti era Bianca Berlinguer ". Così " abbiamo iniziato a parlare un mese e mezzo fa e abbiamo stabilito un rapporto diretto tra noi ". Del resto, ha concluso, " ciò conta sono il prodotto e la persona ".

"Nessuna ipotesi di vendita"