Mollare tutto e cambiare vita: quali sono i 10 lavori che rendono felici 

Il vigile del fuoco secondo una ricerca sarebbe uno dei lavori che renderebbero più felici

Esistono lavori che, più di altri, rendono felice chi li pratica? Secondo recenti ricerche, lavorare in un clima positivo e con uno spirito sereno può incidere in modo significativo sulla precisione, sull’efficienza e, soprattutto, sul benessere complessivo. La soddisfazione sul posto di lavoro, infatti, non migliora solo la qualità della vita quotidiana, ma contribuisce anche a una maggiore produttività.

Gli studi

La rivista Forbes ha pubblicato un vecchio studio del 2011 dell'Università di Chicago, che ha stilato una classifica di lavori che renderebbero felici. Osservando il report, si notano risultati molto interessanti, come il fatto ad esempio che non è il guadagno a cambiare la percezione di felicità ma lo svolgimento di una professione che faccia sentire utile alla società e al mondo colui che la svolge. Non a caso al primo posto, in quella vecchia ricerca, la professione più appagante era considerata quella del sacerdote, che più che altro è un'aspirazione, in rappresentanza di tutto il personale del clero. Un esempio che spiega molto bene come il credere davvero in ciò che si fa e il prodigarsi per il prossimo risultano quindi caratteristiche indispensabili per il raggiungimento della vera felicità. Tornando ai nostri giorni e a ricerche più recenti, la professione del sacerdote è scomparsa dalla classifica, ma le altre che hanno preso posto non sono, come si può immaginare, quelle da svolgere in riva al mare o su bianche spiagge, o coccolando panda come si legge molto spesso sui social, ma attività, e questa rimane la costante, che possano dare soddisfazione personale.

Da cosa dipende la felicità

La felicità al lavoro dipende anche da diversi fattori individuali:

La possibilità di usare le proprie competenze: Se si può usare le proprie competenze e talenti, si è più soddisfatti.

La possibilità di interagire con gli altri: Se si può interagire con gli altri, si è più socialmente connessi e felici.

La possibilità di aiutare gli altri: Se si può aiutare gli altri, si prova un senso di realizzazione e di appagamento. La passione per il lavoro: Se si ama il proprio lavoro, è più facile essere felici.

In definitiva è un obiettivo personale che può essere raggiunto attraverso la scelta di un percorso che ci appassioni, che ci permetta di usare le nostre competenze e che ci offra la possibilità di interagire con gli altri e di aiutare gli altri.

Le professioni felici

Questi alcuni dei ruoli che vengono nominati più frequentamente nelle liste dei lavori che rendono felici. Non si tratta di una classifica ma di una lista.

1. Insegnante

Trasmettere conoscenze agli studenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita rappresenta il cuore della professione di insegnante. Nonostante in Italia il numero di occupati sia molto elevato, oltre il 75% degli insegnanti dichiara di essere molto soddisfatto del proprio lavoro, come rilevato dall’indagine ANPAL.

La retribuzione nelle scuole varia in base all’anzianità e al livello scolastico in cui si insegna, ma il vero motore che spinge alla scelta di questa carriera è la volontà di contribuire all’educazione dei giovani, instaurando con loro un rapporto di scambio e crescita reciproca. Proprio per queste ragioni, l’insegnamento figura tra le professioni che portano maggior soddisfazione e felicità.

2. Medico

La professione medica è da sempre associata a un ruolo di grande rispetto e responsabilità. Indipendentemente dalla specializzazione scelta, che si tratti di medico di base o chirurgo, dedicarsi al benessere degli altri e garantire il diritto alla salute rappresenta un impegno fondamentale. In Italia, con oltre 280.000 professionisti attivi nel settore, questa carriera non è solo diffusa, ma risulta anche una delle più gratificanti: secondo un'indagine, il 65% dei medici dichiara infatti di provare soddisfazione e felicità nel proprio lavoro.

3. Operatore Socio Sanitario

L’operatore socio-sanitario svolge un ruolo fondamentale e complementare a quello del medico, garantendo assistenza continua e un contatto quotidiano con i pazienti. Circa il 60% di questi professionisti prova soddisfazione nel loro lavoro di cura e responsabilità, apprezzando soprattutto il fatto di essere un punto di riferimento per i degenti e i loro familiari. Le attività quotidiane, seppur ripetitive, e la loro presenza costante contribuiscono significativamente a migliorare l’esperienza e la qualità del soggiorno ospedaliero.

4. Agricoltore

L’attività dell’agricoltore è una professione antica, profondamente legata alla cultura e alle tradizioni locali, fondamentale per il sostentamento di molte comunità. Ben l’82% degli operatori agricoli si dichiara soddisfatto del proprio lavoro. In stretto contatto con la terra, l’agricoltore assiste alla crescita dei frutti del proprio impegno quotidiano e può assumere ruoli di leadership, anche attraverso la creazione di consorzi che valorizzano il contributo di ciascuno, promuovendo un nuovo modo di intendere la gestione del territorio e l’alimentazione.

5. Ingegnere informatico ma anche sviluppatore informatico

Il ruolo dell’ingegnere informatico è fondamentale per il funzionamento della maggior parte dei servizi che usiamo ogni giorno. Questa professione si distingue per l’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, spesso operate dietro le quinte. Sviluppare e mantenere software, sia individualmente che in team, significa creare le fondamenta che consentono a dispositivi, strumenti e piattaforme digitali di operare efficacemente, contribuendo a migliorare la vita e il lavoro di tutti gli utenti.

6. Vigile del fuoco

Nonostante i rischi legati alla professione, il lavoro del vigile del fuoco offre grandi gratificazioni. Questi professionisti intervengono non solo per domare incendi, ma anche per salvare persone in situazioni di emergenza o pericolo di vita. La motivazione principale che spinge molti a scegliere questa carriera è la volontà di servire la comunità. È una delle professioni più rispettate e stimate, e anche tra quelle che donano maggiore soddisfazione personale. Un ulteriore fattore positivo è il forte spirito di squadra e il legame che si crea tra colleghi, elemento chiave per affrontare insieme le sfide quotidiane.

7. Parrucchiere

Accogliere i clienti in un salone di parrucchiere significa molto più che tagliare o colorare i capelli: è offrire loro un momento di cura personale, un’occasione per prendersi una pausa, sedersi e rilassarsi. Questo lavoro, considerato altamente gratificante da circa il 70% degli operatori, unisce aspetti pratici, tecnici e artistici. Per intraprendere la carriera di parrucchiere è necessario ottenere le qualifiche specifiche, superare esami e aggiornarsi continuamente, ma ciò che rende davvero speciale questo mestiere è la capacità di rispondere ai bisogni del cliente attraverso una relazione umana e di fiducia. La passione, quindi, è essenziale per combinare talento artistico e abilità manuale con un rapporto soddisfacente con chi si ha davanti.

8. Gestore di alberghi o B&B

Pur differendo in alcuni aspetti, la gestione di un hotel o di un bed & breakfast ruota attorno al principio dell’accoglienza, sia a livello pratico – offrendo spazi e servizi adeguati – sia a livello emotivo, creando un’atmosfera gradevole per gli ospiti. Tra i servizi proposti ci sono la preparazione dei pasti e la pulizia delle camere, che possono variare a seconda della struttura. Tuttavia, ciò che conta davvero è una buona organizzazione del lavoro e una naturale inclinazione alla relazione con le persone, elementi essenziali per garantire un soggiorno piacevole, un ambiente di lavoro sereno e trasmettere agli ospiti sensazioni di benessere, calma e serenità.

9. Designer

Quando l’ispirazione artistica si spinge oltre la tela o lo spartito, entrando nel mondo del digitale e della progettazione, si entra nell’universo del designer. Questa figura professionale si declina in molteplici specializzazioni, ma in ogni caso il lavoro si fonda su un mix di funzionalità, innovazione e capacità di comprendere le reali necessità dei clienti, che si tratti di rinnovare l’arredamento di casa, creare un nuovo design per un sito web o realizzare un capo su misura. La soddisfazione più grande arriva nel vedere le proprie idee prendere forma concreta e diventare progetti realizzati.

10. Psicologo

Tra le professioni che possono portare maggiore soddisfazione personale c’è quella dello psicologo. Nonostante le sfide e la necessità di mantenere un equilibrio emotivo, offrendo supporto in modo imparziale, lo psicologo svolge un ruolo cruciale nel percorso di molte persone. Questo contributo concreto viene spesso ricompensato da un senso di realizzazione profonda, frutto di passione, cura e rispetto verso chi si affida a lui.

Altri lavori che possono essere fonte di felicità:

• Storico: Un lavoro che permette di esplorare il passato e di capire meglio il presente.



• Matematico: Un lavoro che permette di risolvere problemi complessi e di sviluppare il pensiero logico.



• Agente di viaggi: Un lavoro che permette di conoscere il mondo e di aiutare gli altri a realizzare i loro sogni.



• Ortodontista: Un lavoro che permette di migliorare la salute orale e di dare ai pazienti un sorriso più bello.

