Montalto di Castro, 17enne scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia

Una vacanza al mare si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 17 anni, originario di Roma, ha perso la vita nel pomeriggio mentre si trovava in spiaggia nei pressi del camping "Villaggio California", a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il giovane è rimasto sepolto dalla sabbia dopo che una buca, profonda circa un metro e mezzo, è crollata improvvisamente mentre si trovava all'interno.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava giocando con i suoi fratellini più piccoli e, durante l’attività, ha iniziato a scavare una buca nella sabbia. Una volta entrato dentro, le pareti del fossato hanno ceduto, seppellendolo completamente. In quel momento i fratellini si erano allontanati e, resisi conto dell’accaduto, hanno subito chiamato il padre, che ha dato immediatamente l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato disperatamente di rianimare il giovane. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: il ragazzo era già privo di vita. La famiglia, in vacanza al campeggio, è stata assistita dai soccorritori e dalle forze dell’ordine accorse sul luogo. I carabinieri della compagnia di Tuscania hanno effettuato i rilievi e informato la Procura di Civitavecchia, che ha disposto l’acquisizione della salma per gli accertamenti del caso.

Un evento drammatico che riaccende l’attenzione sui pericoli legati a comportamenti

apparentemente innocui durante le giornate al mare. Scavare buche profonde in spiaggia, infatti, può rivelarsi estremamentea causa dell’instabilità della sabbia, anche a