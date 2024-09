Nikocado Avocado, lo youtuber che ha ingannato i fan per due anni (per dimagrire)

Ascolta ora 00:00 00:00

" Questo è stato il più grande esperimento sociale della mia vita ". Così Nikocado Avocado, uno dei più famosi creator americani, considerato il re del mukbang, ha scioccato la comunità social mostrandosi ai suoi follower dimagrito di oltre cento chili. La storia di per sè non avrebbe niente di così sorprendente se non fosse per il fatto che Nikocado non è mai sparito dai social e fino a poche settimane fa appariva ancora obeso nei suoi video. Lo youtuber ha ammesso di avere ingannato i suoi follower per oltre due anni, pubblicando vecchi contenuti mai postati mentre lui perdeva peso.

La trasformazione

La trasformazione di Nikocado Avocado è cominciata a giugno 2022, quando il creator americano ha condiviso su Tiktok alcune foto di quando era magro, ma i suoi follower - oltre quattro milioni di utenti su TikTok e altrettanti su Youtube - non se ne sono praticamente accorti. Eppure, analizzando attentamente i video pubblicati nei due anni successivi qualche indizio c'era: i vestiti sempre uguali, gli stessi contenuti suddivisi in più pubblicazioni e nessuna collaborazione come invece era solito fare. Così il creator americano ha ingannato tutti pubblicando i soliti video registrati due anni prima, mentre lui perdeva decine di chili e si sottoponeva a una dieta rigida.

" Ieri la gente mi chiamava grasso e malato, noioso e irrilevante. Le persone sono le creature più incasinate sull'intero pianeta; eppure, io sono riuscito a stare due passi avanti a tutti. Ora rido io: non ho fatto un video per due anni; eppure, sono sempre stato presente sul web" , ha dichiarato Nikocado nel suo ultimo video Youtube, nel quale si è mostrato dimagrito e trasformato. Poi ha aggiunto: " Mi sono rasato la testa in modo che la gente non mi riconoscesse in pubblico. Anche una manciata di altri YouTuber mi ha aiutato a mantenere il mio segreto ".

Il successo mangiando chili di cibo

Nicholas Perry, questo il vero nome dello youtuber, è arrivato al successo sette anni fa, pubblicando su TikTok e YouTube video-sfide, nelle quali ingurgitava quantità smodate di cibo davanti all'obiettivo del cellulare. Il fenomeno coreano, meglio conosciuto con il nome di "mukbang", era in forte ascesa negli Stati Uniti quando Nikocado Avocado ha cominciato a partecipare alle sfide e in breve tempo è diventato uno dei creator più seguiti del web. Perry è diventato un personaggio, ma il suo "lavoro" oltre a farlo ingrassare a dismisura gli ha anche procurato critiche e insulti. Così Nikocado ha deciso di cambiare la sua vita e dimagrire drasticamente, perdendo ben 107 chilogrammi.

" È preoccupante, è avvincente, è coinvolgente osservare tutti questi esseri malati e disorientati che vagano per internet in cerca di storie, idee, rivalità che li portino a sentirsi incoraggiati, coinvolti ", ha dichiarato Nikocado Avocado nel suo primo video in cui appare dimagrito (che è stato visto da oltre 30milioni di persone), rinnegando il suo passato e criticando i suoi haters. Nel filmato pubblicato il 7 settembre, il 32enne ha attaccato con decisione il mondo social, lo stesso che lo ha portato al successo e lo ha arricchito: " Le persone sono completamente assorbite dai personaggi di internet e guardano ossessivamente i loro contenuti.

È lì che si nasconde il livello più profondo e basso del consumismo smodato". Poi è tornato a fare mukbang per i suoi follower ma con un piatto completamente vegano a base di noodles di fagioli mung proteici. Unache potrebbe non piacere ai suoi fan.