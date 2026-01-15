MSC Crociere accelera: in arrivo 12 nuove navi entro il 2035

MSC Crociere, la terza compagnia crocieristica al mondo, conferma la sua crescita costante e ambiziosa. Entro il 2035 la flotta raggiungerà 35 unità, partendo dalle 23 attuali, grazie all’arrivo di 12 nuove navi nei prossimi dieci anni. Tra queste, nel 2026 sarà varata la nuova ammiraglia MSC World Asia, mentre nel 2027 entrerà in servizio la sua gemella, MSC World Atlantic. Il piano industriale punta a consolidare ulteriormente la leadership globale della compagnia, offrendo itinerari e servizi sempre più innovativi e sostenibili.

Nuove navi e innovazioni

Durante la conferenza stampa di presentazione delle strategie aziendali a Milano, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del Gruppo MSC, ha sottolineato l’importanza del rinnovo della flotta. “ Ogni nuova nave non rappresenta solo tecnologia e sostenibilità, ma anche opportunità di lavoro e sviluppo economico nei territori in cui operiamo ”, ha dichiarato Massa.

Anche Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere, ha evidenziato l’innovazione introdotta a bordo di MSC Poesia con l’MSC Yacht Club, che sarà portato in Alaska per la prima volta, offrendo esperienze di lusso e itinerari unici tra i paesaggi spettacolari e la fauna selvaggia della regione.

Il Mediterraneo si arricchisce di nuove destinazioni

Quest’estate MSC Crociere arricchirà la propria offerta nel Mediterraneo con l’introduzione di due nuove destinazioni. La prima è Syros, considerata la perla delle Cicladi, raggiungibile a bordo di MSC Lirica. Qui gli ospiti potranno ammirare un mare cristallino, le iconiche case bianche e un patrimonio architettonico e artistico di grande valore.

La seconda meta è Marmaris, affascinante località turca situata sulla costa del Mar Egeo, che MSC Divina raggiungerà regolarmente. Marmaris combina bellezze naturali, ricchezza culturale e un’atmosfera cosmopolita, offrendo ai viaggiatori un’esperienza completa e stimolante. Con questi nuovi itinerari, MSC Crociere amplia ulteriormente le possibilità di esplorare il Mediterraneo, garantendo agli ospiti vacanze sempre più variegate e memorabili.

Crociere tutto l’anno nei Caraibi

Per la prima volta, MSC Opera offrirà crociere nel Sud dei Caraibi sia in inverno sia in estate, con partenze da La Romana, Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026. Dal 2027 si aggiungerà un secondo porto di imbarco a Fort-de-France, in Martinica. Anche MSC Seaview opererà in questa regione, proponendo itinerari di 7 notti verso destinazioni come Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Philipsburg (Sint Maarten), St. John’s (Antigua e Barbuda) e Saint Lucia. Sarà possibile scegliere anche la formula “butterfly”, che unisce due crociere consecutive per una vacanza di 14 notti.

MSC Crociere in Italia protagonista de “La Ruota della Fortuna”

Forte della popolarità crescente in Italia, MSC Crociere sarà presente nel game show “La Ruota della Fortuna”, con la sezione speciale “La Ruota delle Meraviglie” come premio finale. Per sette settimane, a partire dal 18 gennaio, saranno presentate sette destinazioni MSC, ciascuna accompagnata da una clip dedicata che racconterà le esperienze offerte a bordo.

La nuova campagna globale: “Best Holiday Ever”

Inoltre, MSC Crociere ha lanciato oggi la nuova brand campaign globale, sviluppata con McCANN, dal titolo “Best Holiday Ever”. La campagna propone una rivisitazione del celebre brano dei Jackson 5, “ABC”, reinterpretato per raccontare le vacanze MSC. L’obiettivo è mostrare come la magia di una crociera non risieda solo nelle destinazioni, ma nei momenti inaspettati e preziosi vissuti a bordo, come sorseggiare un caffè sul balcone, ammirare la fauna marina, condividere una cena o ritrovare il proprio lato giocoso all’Aquapark.

La flotta del 2026 opererà con 23 navi e farà scalo in oltre 300 porti in tutto il mondo, che saliranno a 24 con l’arrivo di MSC World