No buy challenge, la sfida social che punisce i negozi

Lo shopping non conosce crisi soprattutto quello online. I dati eCommerce descrivono gli acquirenti italiani come veri e propri amanti dell'acquisto in rete e il 61,4% degli utenti del Bel Paese ha dichiarato di effettuare almeno un acquisto mensile da smartphone o pc. Una buona parte dei consumatori (il 23,9%) invece fa shopping in rete almeno una volta a settimana. Una tendenza in costante crescita che si scontra, però, con l'ultimo trend nato sui social network: quello del #nobuy.

Dall'inizio dell'anno a oggi si sono moltiplicati i creatori digitali che hanno deciso di dire basta allo shopping compulsivo, lanciando il trend #nobuy, che impone di trascorrere un intero anno - il 2025 appunto - senza acquistare oggetti e abbigliamento se non per motivi essenziali. Le ragioni che hanno spinto e continuano a spingere creator e influencer a seguire il fenomeno sono svariate: limitare la spesa, adottare un approccio più etico, liberarsi dal superfluo e mettere un freno al circolo vizioso che si instaura con lo shopping online.

Come funziona il trend

Più che una tendenza si tratta di una vera e propria sfida, alla quale influencer e creator digitali decidono di aderire in maniera consapevole. Per partecipare i tiktoker stabiliscono le proprie regole per il #nobuy, definendo quali sono gli acquisti essenziali - ai quali non si può rinunciare - e quali sono invece gli oggetti da eliminare per ridurre al minimo lo shopping. Una volta stabilite le regole della "sfida", queste vengono condivise sotto forma di lista sui canali social. In Italia il trend su TikTok si chiama "No buy challenge 2025 ita" e ha già raccolto centinaia di video, nei quali influencer più o meno famosi dettano le proprie regole per un anno all'insegna del "no buy".

Gli appelli delle creator

Tra chi rinuncia ad acquistare nuovi indumenti in favore del riuso e chi cerca di risparmiare evitando acquisti compulsivi, i creator digitali spingono affinché sempre più utenti seguano l'esempio e partecipino alla challenge. Tra i promotori del "nobuy" c'è l'influencer Rebecca Sowden, che si è imposta come regola ferrea quella di acquistare solo per sostituire: " Niente scarpe nuove a meno che non ne consumi un paio che già possiedo al punto da dover essere sostituito".

L'italiana Maysosour, invece, ha parlato del suo anno all'insegna del risparmio in un video che ha attirato l'attenzione del popolo di, dettato poche e semplici regole per limitare gli acquisti e risparmiare. Un trend che promette di mettere in ombra, almeno per un po', i contenuti di unboxing e acquisti di lusso che sul web sono oggetto di migliaia di visualizzazioni.