Occhi al cielo per lo spettacolo della Luna del Cervo: quando vederla e perché si chiama così

Nella tarda serata di oggi, giovedì 10 luglio, avrà luogo uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno: bisognerà aspettare le ore 22:37 per assistere in cielo allo spettacolo della cosiddetta "Luna del Cervo", il primo pleniluinio dell'estate.

Un nome che deriva direttamente dalle antiche tradizioni dei nativi americani, come spesso accade per i fenomeni astronomici e i pleniluni nello specifico: per quanto concerne l'evento astronomico di luglio, l'origine è da ricollegare in particolar modo alle tribù Algonchine, dal momento che questo era per loro il mese in cui nei cervi maschi iniziavano a ricrescere i palchi di corna, in attesa della stagione degli amori. L'osservazione dei fenomeni naturali e il ricollegamento a eventi astronomici ha portato altre tribù di nativi ad associare al plenilunio di luglio differenti nomi: si va dalla "Luna della muta delle piume" per i Cree (a causa del cambio del piumaggio di alcune specie di uccelli), alla "Luna del salmone" per i Tlingit (per via del loro ritorno nelle acque dolci), fino ad arrivare alla "Luna del lampone" per gli Ojibwe o alla "Luna delle bacche" per gli Anishinaabe (nomi connessi al periodo di raccolta di questi frutti) e alla "Luna del tuono" per gli Abenaki occidentali (a causa del fragore dei temporali estivi di questo periodo).

Il primo plenilunio dell'estate astronomica raggiungerà il culmine alle 22:37 ora italiana: in quel momento potremo ammirare il disco lunare nella sua pienezza. Il nostro satellite per l'occasione apparirà più grande e arancione rispetto al suo solito per via del fenomeno ottico dell'"illusione lunare", che si verifica quando la Luna è vicina all'orizzonte, e ciò sarà ancora più appariscente e suggestivo stanotte, dal momento che nel plenilunio di Luglio raggiungerà il punto più basso dell'anno. Pur essendo, tuttavia, il culmine nella serata del 10, il fenomeno sarà visibile in cielo anche nelle notti del 9 e dell'11: la Luna comunque sorgerà alle ore 21:00 e resterà visibile all'incirca fino a poco prima delle 05.00 del mattino.

Per godere al meglio dello spettacolo in cielo è sempre consigliabile effettuare l'osservazione da un punto il più possibile distante dalle luci artificiali, meglio ancora se con l'orizzonte libero verso Sud-Est.

Oltre alla "Luna del Cervo", a luglio sono in arrivo altri suggestivi fenomeni astronomici, ovvero la Luna con Saturno ( nei giorni 15e 16), la Luna con l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (il 20), Marte con Venere (il 21), la Luna con Giove (il 23) e infine la Luna con Marte (il giorno 28).