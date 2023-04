Da "Open to armocromia" a "Voguevara": i colori della Schlein diventano un meme

Era impossibile che tutta la questione dell'armocromista di Eally Schlein non scaturisse tutta una serie di meme esilaranti. E così, anche la segretaria del Partito Democratico è dovuta soccombere nell’ironia social una volta che ha annunciato l'ingaggio di una consulente per migliorare il suo stile nell’abbigliamento. Tra i commenti vari sarcastici degli ultimi giorni sull'eleganza della Schlein, c'è anche quello che strizza l'occhio a un'altra delle ultime discussioni che ha infiammato il mondo web: ovvero la campagna Open to meraviglia del ministero del Turismo. Al posto della Venere influencer compare infatti proprio la leader dem nell'outfit utilizzato per l'intervista rilasciata a Vogue: "Italia, Open to armocromia", recita lo slogan pubblicitario rivisitato, con accanto Schlein circondata da raggi arcobaleno.

E, a proposito sempre dell'intervista dove la Schlein racconta di avere un'esperta per gli abbinamenti dei colori dei vestini, c'è chi ripensa al nome del noto giornale di moda: "Voguevara". Nella copertina è pubblicato lo scatto in posa di Schlein con la scritta: "Trench kiss", uno dei capi più indossati dalla segretaria e consigliati Enrica Chicchio, la sua consulente d'immagine. La frase "Pensati di sinistra" appare invece al posto di quella originale sulla stola di Chiara Ferragni all'ultimo Festival di Sanremo 2023: nel sapiente fotomontaggio a indossarla non è la nota imprenditrice digitale moglie di Fedez ma proprio Ally Schlein.

L'ironia prosegue poi con la critica sottintesa a cultura politica democratica che, secondo alcuni, poco avrebbe a che fare con sedute di armocromia da 300 euro l'una. E così una delle tipiche scene di attivismo politico nelle strade si trasforma in un volantinaggio delle copie di Vogue, mentre Calvin Klein diventa "Shish e Schlein", con la derisione al famosissimo inglese stentato di Matteo Renzi e alla sua ormai nota giacca di pelle.