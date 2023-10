Ora solare, il menu "salva sonno" per evitare l’insonnia

Se è vero che dalla notte tra il 28 e 29 ottobre recupereremo un'ora di sonno con lo spostamento indietro delle lancette dell'orologio, non tutti gli italiani riusciranno ad abituarsi così facilmente al nuovo "fuso orario" causato dall'ora solare. Alcuni esperti hanno già indicato nella regola del "3-2-1" un buon metodo per abituarsi prima e in modo meno traumatico a questo passaggio ma anche una corretta alimentazione può essere decisiva nell'attenuare e minimizzare il cambiamento.

Come curare l'alimentazione

In un comunicato, la Coldiretti ha spiegato qual è la strata maestra per evitare alcuni giorni di insonnia con quello che è stato definito "menu salva sonno": per favorire il sonno notturno bisognerebbe consumare pane, pasta e riso ma anche lattuga, radicchio, aglio, formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce a discapito di alimenti conditi e piccanti a base di curry, pepe, paprika e sale in abbondanza che non favoriscono il riposo notturno. Sarebbero da evitare anche i salatini così come gli alimenti in scatola e le minestre con il dado da cucina. " L'alimentazione - spiega la Coldiretti - è in stretto rapporto con il sonno, infatti, ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti" .

Alimenti utili e da evitare

La Coldiretti ha spiegato quali sono i cibi utili per conciliare il sonno e quelli da evitare " per battere il jet lag da cuscino come cioccolato, cacao, the e caffè per la presenza della caffeina, oltre ai superalcolici che inducono un sonno di qualità cattiva con risveglio al mattino ", sottolinea la Confederazione. Se per il pranzo, ad esempio, può esserci più tolleranza, la cena è importante evitare quei cibi troppo piccanti e con troppo sale così come quelli con conservanti. Gli alimenti che aiutano a rilassarsi, invece, oltre ai già citati troviamo quelli contenenti un aminoacido, il triptofano, "che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento" .

Fanno benissimo al nostro organismo anche i legumi (tra gli alimenti più importanti dell'autunno) così come carne, pesce, formaggi freschi e le uova bollite. La serotonina, poi, è contenuta in abbondanza nella frutta di stagione. " Tra le verdure – sottolinea la Coldiretti – al primo posto la lattuga, seguita da radicchio rosso e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno, ma anche zucca, rape e cavoli" .

Il "segreto" per addormentarsi