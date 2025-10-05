Ospite di amici, abusa della figlia: arrestato 48enne

Lo avevano ospitato in casa loro e lui, durante la permanenza, ha abusato sessualmente della figlia non ancora 14enne dei suoi amici di famiglia. Almeno cinque volte. Un uomo di nazionalità cinese di 48 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla Procura di Prato. Durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso i fatti, cercando di giustificare il suo comportamento.

Sono stati i carabinieri del comando provinciale martedì sera ad eseguire il fermo disposto dalla

Procura. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, grazie anche alla testimonianza della ragazzina, le violenze sarebbero cominciate dal mese di giugno e sarebbero andate avanti fino al 17 settembre, all'insaputa dei genitori della vittima che avevano messo a disposizione dell'uomo la loro abitazione. In questo periodo l'arrestato avrebbe imposto atti sessuali alla 14enne almeno cinque volte.

Nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero prima e in quello davanti

al giudice per le indagini preliminari dopo, il 48enne ha detto di aver commesso gli abusi sessuali mentre era ubriaco. Il giudice ha convalidato il fermo e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.