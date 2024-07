Parigi 2024, tutto sulla cerimonia d'apertura e le curiosità sulle Olimpiadi

Come si dice in questi casi, è tutto pronto a Parigi per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi che andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dalle 19,30. Per la prima volta nella storia la parata con tutti gli atleti dei paesi partecipanti, non sarà all'interno dello stadio, ma si è scelto di farlo lungo la Senna, dove le varie delegazioni sfileranno a bordo di alcune barche percorrendo sei chilometri lungo il fiume.

Quando sfilerà l'Italia

L'Italia sarà la 91° nazione a sfilare, i nostri azzurri divideranno la barca insieme a Israele e Giamaica. Portabandiere per il nostro Paese saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. L'ordine di sfilata è stato determinato dall’ordine alfabetico in base alla lingua francese, ma con alcune eccezioni: la parata sarà infatti aperta dalla Grecia, in quanto culla dei Giochi. Al secondo posto il Team dei Rifugiati, che sventolerà la bandiera olimpica.

Si proseguirà poi con tutti gli altri Paesi in ordine alfabetico a partire dall'Afghanistan. La sfilata sarà chiusa dalla Francia, che è il paese ospitante preceduta dall'America che ospiretà i prossimi giochi di Los Angeles 2028. Terzultima sarà l'Australia in vista dei Giochi di Brisbane del 2032.

Dove vedere l'evento

La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (gratis e in chiaro) e su Eurosport 1 (per gli abbonati); in diretta streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN (per gli abbonati); in diretta live testuale su OA. Sport.

Chi vincerà più medaglie

A prescindere dai pronostici da bar o dalle speranze di ogni nazione di portare a casa il palmares più nutrito, a provare a realizzare quello che potrebbe essere il medagliere finale ci ha provato Nielsen’s Gracenote dando una proiezione delle vittorie a Parigi 2004. Le ipotesi elaborate dall’azienda non tengono conto di condizioni aleatorie (come improvvisi infortuni), ma si basano su dati, risultati e prestazioni degli atleti da Tokyo 2020 a oggi.

Per l'ottava volta consecutiva, sempre secondo Nielsen’s Gracenote, saranno gli Stati Uniti a vincere più medaglie in questa Olimpiade anche se con una medaglia in meno rispetto a Tokyo 2020 (da 113 a 112). Sostenzialmente vengono confermate le vittorie del precedenti giochi soprattutto nel nuoto e nell'atletica. A seguire la Cina, con una proiezione di 2 medaglie in meno rispetto a Tokyo 2020 (da 89 a 86 medaglie).

Anche in questo caso la performance di Parigi 2024 sarà molto simile all’edizione passata, forte soprattutto delle prestazioni dei tuffi, del tiro a segno, del nuoto, del tennistavolo, della ginnastica artistica e del badminton. In base a queste ipotesi quindi, la Cina sarebbe l’unico Paese in grado di preoccupare gli USA. Terza posizione per la Gran Bretagna, anche in questo caso con una medaglia in meno rispetto ai giochi di Tokyo 2024 (da 64 a 63 medaglie) imponendosi con 21 discipline sportive diverse.

Cosa farà la Francia

Il paese ospitante, secondo queste proiezioni, dovrebbe collocarsi al 4° posto con 60 medaglie, che rappresentano quasi il doppio di quelle conquistate nei precedenti giochi 2020. I successi per i francesi potrebbero arrivare da ben 28 discipline diverse e decretare per gli atleti un vero e proprio record.

Quante medaglie andranno all'Italia

A Tokyo 2020 il nostro Paese aveva ottenuto il risultato migliore di sempre portando a casa 40 medaglie in totale: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Per Parigi 2024 la proiezione è molto positiva e vede ben 46 medaglie che farebbe raggiungere all'Italia il settimo posto nella classifica generale, grazie a 21 diverse discipline olimpiche.

Curiosità Olimpiche fuori "dai giochi"

I giochi Olimpici non sono solo sport, tante sono infatti le curiosità che girano intorno a questo grande evento, ecco le più strane:

Lo scopo delle Olimpiadi

Oggi i giochi non vengono più organizzati per rendere omaggio agli dei. Si tratta di un evento che vuole simboleggiare la fratellanza tra i popoli, la pace e la sportività nel senso più stretto del termine, la competizione leale e basata insomma sul reciproco rispetto.

I giochi che non fanno più parte delle Olimpiadi

Ci sono delle discipline che non fanno più parte delle competizioni olimpiche, tra queste il nuoto sincronizzato in singolo, il tiro alla fune, l’arrampicata sulla corda, la mongolfiera, il duello con le pistole, la bici in tandem, la corsa a ostacoli nuotando e il tuffo in lungo. Fortunatamente, sparare ai piccioni vivi fu incluso solo una volta e fece parte solo delle Olimpiadi del 1900 a Parigi.

I cinque anelli

Il simbolo delle Olimpiadi, disegnato dal Barone Pierre de Coubertin, co-fondatore dei moderni Giochi Olimpici, rappresentano i cinque continenti abitati del mondo. I sei colori (blu, giallo, nero, verde, rosso e lo sfondo bianco) furono scelti perché tutte le bandiere delle nazioni contengono almeno uno di questi colori.

Le gare di surf a Tahiti

Le competizioni di surf, sport che ha fatto il suo debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si svolgeranno a Tahiti, l'isola più grande della Polinesia Francese, situata a 15.700 chilometri da Parigi (oltre 22 ore di distanza in aereo). La scelta di questa sede farà registrare un nuovo primato per le Olimpiadi: diventerà infatti l'evento olimpico più lontano che si terrà al di fuori della città ospitante.

La mascotte dei giochi

In ogni edizione è stata creata una mascotte che rappresenta il paese ospitante. Nei giochi di quest'anno ci sarà Olympic Phryge un berretto frigio stilizzato, simbolo della rivoluzione francese che rappresenta i valori dell’uguaglianza, del rispetto e della fratellanza.

I letti antisesso

Nel villaggio olimpico tutti i letti invece di avere la rete sono sostenuti da cubi di cartone. Si era sparsa la voce che il motivo della scelta fosse il fatto di non poter fare sesso in quanto non avrebbe retto il peso di due persone, ma in realtà si tratta di una fake news. I letti sono stati scelti con il fondo in cartone perché sono più sostenibili dei letti normali e vengono considerati sufficientemente comodi.

Gli italiani vincono per "la barba"

In fatto di look e stile gli italiani, lo sappiamo bene, non sono secondi a nessuno e lo sono anche per la modalità di portare la barba. Questa, vietata solo agli atleti nell'antica Grecia, affinché non potessero essere afferrati e rallentati dagli avversari, oggi è invece protagonista tra i rappresentanti delle diverse discipline, spesso, anzi, scelta come segno distintivo di tendenza. Bullfrog la linea di barbershop ha realizzato una ricerca su tutti i nostri atleti selezionando i beard look più originali e copiati dagli altri atleti di tutto il mondo.

Si parte dal quella corta e definita di Marcell Jacobs, poi il pizzetto anni '90 di Alessandro Sibillo, quella corta e naturale del judoka Antonio Esposito e i baffi del nuotatore Matteo Restivo. Poi ancora "cliccatissimo" il ducktail beard del lottatore Frank Chamizo ed infine l'halfbeard di Gianmarco Tamberi.

Casa Italia Parigi 2023

il CONI ha scelto un luogo simbolo dell’Olimpismo per accogliere gli atleti dell’Italia Team e i suoi ospiti: Casa Italia Parigi 2024 verrà allestita a Le Pré Catelan, una costruzione in stile Napoleone III immersa nel parco più vasto della città, il Bois de Boulogne, a pochi passi dagli Champs Élysées. Proprio in questo edificio, inaugurato nel 1856 e subito entrato nel cuore dei cittadini della Ville Lumière, la sera del 23 giugno 1894 si svolse la cena per celebrare la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna voluta dal barone Pierre de Coubertin.

A Parigi si beve italiano

29 sono state le cantine scelte dal Coni in tutta la penisola, per portare a Parigi il buon bere italiano in occasione dei giochi Olimpici. Lo chef Davide Oldani curerà la parte food e ci sarà la presenza di 6 vini rossi, 10 vini bianchi e 6 rosé. Tra le cantine scelte quella di Fantini Wines - l'azienda vitivinicola fondata a Ortona nel 1994, e in rappresentanza del Piemonte la Cantina Damilano, con il Barolo DOCG “Lecinquevigne”.

