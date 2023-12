La parità dei sessi non sta nelle parole

Caro Feltri,

finalmente trovata la soluzione per assicurare la parità di genere! In un ampio e documentato articolo a pagina intera una giornalista de La Stampa offre la sua miracolosa medicina: «Doppio cognome e cariche al femminile, due consigli facili per la parità di genere». Era ora che la secolare marcia delle donne per essere considerate sullo stesso piano degli uomini trovasse il suo traguardo. Pensate, finalmente quando la signora Donatella Stasio potrà chiamarsi Donatella Stasio Rossi magari otterrà uno stipendio doppio. E quando sarà chiamata giudicessa sarà trattata con deferenza dai colleghi. Ci sarebbe materiale per un'intera puntata di Zelig, mi limito solo a rivendicare il fatto che se il segreto sta nella carica al femminile, allora bisognerebbe mettere mano anche alle cariche maschili svilite da termini femminili. Esempi? Un uomo non è giornalisto, non è artisto, non è concertisto, non è piloto, non è autisto, non è garagisto e via con altri esempi. Per favore, non scendiamo nel ridicolo, lasciamo a Zelig il compito di farci fare le risate matte con questi argomenti e concentriamoci sulle reali misure da adottare per realizzare la parità di genere!

Gianluigi De Marchi