"Mai fatto il martire". E poi Fazio attacca la Meloni

Fabio Fazio torna a parlare. Dopo le vibranti polemiche sul suo addio alla Rai, il conduttore televisivo ha sposato il progetto di Nove, galassia Discovery. Tra chi ha riciclato il ritornello stonato dell'editto bulgaro e chi ha puntato il dito contro la censura, il 58enne ha salutato viale Mazzini dopo quarant'anni esclusivamente per motivi economici. Tra accuse e passi indietro, il volto di "Che tempo che fa" ha precisato di non aver mai fatto il martire: "Mi trovi una sola affermazione in cui faccio il martire. Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro ben pagato. E ho semplicemente raccontato come sono andate le cose ", le sue parole al Corriere della Sera.

Come accaduto nelle ultime settimane, Fazio non ha lesinato stoccate al governo e ai suoi principali esponenti. La Rai trasformata da pubblica in governativa - "non è spoils system; è come se, quando cambia il sindaco, cambiasse il tragitto dell’autobus" - ma non solo: "È come se ci fosse un premierato di fatto. Tutti considerano normale che pure la scuola o la sanità debbano rispondere al governo. Invece esistono valori che dovrebbero essere acquisiti. I vaccini, ad esempio: non è che sono utili o inutili a seconda di chi vince".

Naturalmente non è venuta meno la critica al premier Giorgia Meloni: "Ha fatto quello che pensavo facesse. Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile" . Giudizio perentorio anche sul vicepremier Matteo Salvini, suo storico "avversario": "Mi ha colpito quando ha detto che i migranti arrivano con il telefonino e le scarpe. Passi il telefonino. Ma le scarpe sono una cosa che definisce la nostra umanità - il j'accuse di Fazio - Gli animali non hanno le scarpe; gli esseri umani sì. L’ho trovata una frase di una violenza definitiva, senza ritorno".