Ecco quanto guadagnerà Fazio a Nove di Discovery

Sinistra in lutto per l’addio di Fabio Fazio alla Rai, tra chi ricicla il ritornello stonato dell’editto bulgaro e chi punta il dito contro la censura. Ad ascoltare i soliti soloni, il volto di “Che tempo che fa” è diventato un martire: un giornalista scomodo fatto fuori dal governo di destra, brutto e cattivo. Niente di più falso, una fake news in piena regola: la politica non c’entra nulla con il dossier Fazio, che ancor prima di confermare la rottura con la televisione di Stato ha annunciato il suo passaggio a Nove, galassia Discovery. Le cifre del contratto parlano chiaro: il 58enne ha salutato viale Mazzini per denaro, esattamente come accaduto nel 2001 con la maxi-proposta di Telemontecarlo (oggi La7) pari a 13 miliardi di lire.

Quanto guadagnerà Fazio con Discovery

Fazio ha badato solo alle sue tasche, conferma Dagospia: il contratto con la Rai in scadenza il 30 giugno 2023 prevedeva un accordo biennale da 3 milioni e 330 mila euro. Senza nemmeno aspettare l’insediamento dei nuovi vertici, il presentatore ha confermato il passaggio al gruppo Discovery con l’approdo al canale Nove, nuova casa dei progressisti. Assistito dal super-agente Beppe Caschetto, ha messo la firma su un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro netti l’anno. In altri termini, quasi 900 mila euro in più ogni dodici mesi rispetto all’accordo con la televisione di Stato. Il sì alla proposta del gruppo Discovery è arrivato subito e sicuramente non a causa del governo Meloni, tutt’altro che decisivo nel percorso decisionale. Anche perché il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, non ci ha pensato due volte a confermare diversi programmi “ostili” al centrodestra: da “Report” a “Mezz’ora in più” con Lucia Annunziata, l’elenco è folto.