Papa Francesco, il Medio Oriente, Lucio Corsi. Le parole dell'anno secondo Google

Le ricerche degli italiani su Google nel 2025 delineano un anno complesso, segnato da lutti eccellenti, crisi geopolitiche e nuovi protagonisti della scena musicale e sportiva. Il rapporto annuale Un anno di ricerche di Google mette in evidenza non i termini più cercati in assoluto, ma quelli che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024, offrendo così uno spaccato fedele dei temi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica.

Un anno di grandi addii

Al vertice degli interessi degli utenti si colloca la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. L’evento ha generato un’immediata ondata di commozione e un afflusso straordinario di delegazioni internazionali a Roma, in un contesto globale già segnato da forti tensioni politiche.

Il 2025 è stato tuttavia contrassegnato anche da altre scomparse eccellenti: Pippo Baudo, Giorgio Armani, Robert Redford, le gemelle Kessler ed Eleonora Giorgi. Figure iconiche del panorama culturale e dello spettacolo che hanno riacceso il bisogno di memoria e approfondimento da parte degli utenti.

Geopolitica e attualità

Le questioni internazionali dominano la sezione dei “Perché?”, rivelando preoccupazioni diffuse su uno scenario globale instabile. Tra le ricerche in evidenza figurano:“Perché Israele ha attaccato l’Iran e Gaza?”,“Perché Sarkozy è in carcere?”, “Perché Los Angeles brucia?”, in riferimento ai roghi che hanno distrutto l’area di Hollywood nei primi mesi dell’anno.

Ampia attenzione anche sul Vaticano dopo la morte di Papa Francesco, con numerosi interrogativi sul nuovo pontefice: “Perché Leone XIV?” è stato uno dei quesiti più digitati. Rilevante inoltre l’interesse per il caso della giornalista Cecilia Sala, arrestata a Teheran e detenuta per 21 giorni nel carcere di Evin: l’assenza di spiegazioni ufficiali ha alimentato un intenso volume di ricerche.

Spettacolo: l’ascesa di Lucio Corsi

Nel settore dello spettacolo il protagonista inatteso è Lucio Corsi. Il cantautore toscano, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, conquista il primo posto tra i personaggi e tra le canzoni più cercate, grazie soprattutto al brano Volevo essere un duro.

Segue Olly, vincitore del Festival e stabile da oltre un anno nella classifica Fimi con Tutta vita. La sua decisione di non partecipare all’Eurovision, scelta che ha portato proprio Corsi a rappresentare l’Italia, ha generato uno dei picchi di curiosità dell’anno. Tra i personaggi più ricercati figurano anche la modella Bianca Balti, che ha condiviso pubblicamente il percorso di cure oncologiche e la successiva depressione; le cantanti Marcella Bella e Serena Brancale; Achille Lauro e Brunoni Sas.

Sport: Musetti sorpassa Sinner nelle ricerche

Il tennis continua a mantenere un ruolo centrale nei trend digitali italiani. In particolare, Lorenzo Musetti registra uno dei maggiori incrementi di visibilità del 2025, complice un’annata di successi: l’ingresso nella top 6 mondiale, la prima qualificazione alle Finals, la nascita del figlio Leandro e la sfida contro Sinner ai quarti degli US Open.

Proprio Sinner è ormai stabilmente ai vertici del tennis mondiale, non compare invece tra i termini in crescita, segno di un interesse ormai costante e consolidato. Ottimi riscontri anche per Jasmine Paolini, trionfatrice agli Internazionali d’Italia e ora stabilmente nella top 10 della classifica WTA.

Cinema, serie e cultura digitale

Nel comparto cinematografico domina Conclave, il film del 2024 tornato di attualità all’indomani dell’elezione del nuovo pontefice. Nelle serie tv primeggia Monster: La storia di Ed Gein, del progetto antologico di Ryan Murphy dedicato alla cronaca nera americana.

Tra i “cosa significa”, la parola più cercata è parafilia, riemersa in relazione alla riapertura del caso Garlasco e ad alcune analisi psicologiche legate alla figura di Alberto Stasi. Al secondo posto la query “separazione delle carriere”, tema al centro del referendum sulla giustizia previsto per la primavera 2025.

Nonostante l’intelligenza artificiale non compaia tra i trend più rilevanti, la domanda “Come funziona l’AI?” ha registrato un incremento del 300%. Tra le ricerche più frequenti emergono gli utilizzi pratici: creare immagini, scrivere testi, generare canzoni, realizzare presentazioni, modificare foto e progettare arredi o mappe concettuali.

Un Paese tra emozione, inquietudine e curiosità

Le tendenze Google del 2025 restituiscono l’immagine di un’Italia attraversata da profonde emozioni

collettive: il cordoglio per la scomparsa di figure centrali della cultura e della religione, l’attenzione verso scenari internazionali complessi, il desiderio di comprendere un presente incerto e in continua trasformazione.